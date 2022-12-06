Короля Карла ІІІ знову атакували яйцями

Монарх не надав тому, що сталося, особливого значення і продовжив тиснути руки представникам громадськості.

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Король Карл III, який відвідав місто Лутон у Бедфордширі, знову зазнав атаки курячими яйцями, якими в нього запустив чоловік із натовпу. Хулігана вже заарештували, а монарх, як ні в чому не бувало, продовжив тиснути руки представникам громадськості, повідомляє Daily Mail. Короля вітали лорд-лейтенант Бедфордшира Сьюзен Лусада та мер Лутона Саміра Салім.

Інцидент стався вдруге протягом місяця. 9 листопада 23-річний Патрік Телуелл був заарештований за те, що кинув яйце в короля та королеву-консорта Каміллу під час приїзду королівського подружжя до Йорка. Пізніше Телуелл був ідентифікований як колишній студент Йоркського університету, який балотувався кандидатом від Партії зелених у Йорку на місцевих виборах 2019 року.

Він стверджував, що йому заборонили носити яйця у громадських місцях або наближатися до монарха ближче ніж на 500 метрів.

Ім'я нового кривдника короля поки не розголошується.

У Лутоні Карл III відвідав ратушу і нещодавно збудований храм сикхів Гуру Нанак Гурдвар. Він вклонився священній книзі сикхів, Гуру Грантх Сахіб, і сів, схрестивши ноги, на підлогу, накинувши помаранчевий шарф поверх костюма, перш ніж його запросили відкрити меморіальну дошку на честь офіційного відкриття Гурдвари.

[ + – ] Король Карл III у храмі сикхів Фото: вулкан

Монарх також зустрівся з жінками Гурдвари, які щодня готують для сотень людей, і вразився їхній роботі з тестом, поговорив із представниками Ради Лутона, а також з гостями з низки громадських організацій, включаючи поліцію Бедфордшира та комісара у кримінальних справах Фестуса Акінбусойє, якого раніше підтримував довірчий фонд принца.

Після цього він розписався в книзі відвідувачів і відкрив меморіальну дошку на згадку про свій візит у ратуші, яка була відкрита герцогом Кентським у 1936 році.

Візит короля відбувся наступного дня після того, як вийшов хвилинний тизер шестисерійного серіалу Netflix "Гаррі і Меган", в якому герцог обговорює "біль і страждання" жінок, які одружуються з членами королівської родини. Вихід фільму з тривогою чекають як у Букінгемському палаці, так і шанувальники монаршої родини, впевнені в тому, що це буде удар по найзнаменитішій родині Великобританії.

Нагадаємо, Меган Маркл і принца Гаррі вже викрили брехню в їхньому документальному фільмі.