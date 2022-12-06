Короля Карла III снова атаковали яйцами

Монарх не придал случившемуся особого значения и продолжил пожимать руки представителям общественности.

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Король Карл III, посетивший город Лутон в Бедфордшире, снова подвергся атаке куриными яйцами, которыми в него запустил мужчина из толпы. Хулигана уже арестовали, а монарх как ни в чем не бывало продолжил пожимать руки представителям общественности, сообщает Daily Mail. Короля приветствовали лорд-лейтенант Бедфордшира Сьюзен Лусада и мэр Лутона Самира Салим.

Инцидент произошел второй раз на протяжении месяца. 9 ноября 23-летний Патрик Телуэлл был арестован за то, что бросил яйцо в короля и королеву-консорта Камиллу во время приезда королевской четы в Йорк. Позже Телуэлл был идентифицирован как бывший студент Йоркского университета, баллотировавшийся в качестве кандидата от Партии зеленых в Йорке на местных выборах 2019 года.

Он утверждал, что ему запретили носить яйца в общественных местах или приближаться к монарху ближе, чем на 500 метров.

Имя нового обидчика короля пока не разглашается.

В Лутоне Карл III посетил ратушу и недавно построенный храм сикхов Гуру Нанак Гурдвар. Он поклонился священной книге сикхов, Гуру Грантх Сахиб, и сел, скрестив ноги, на пол, накинув оранжевый шарф поверх костюма, прежде чем его пригласили открыть мемориальную доску в честь официального открытия Гурдвары.

[ + – ] Король Карл III в храме сикхов Фото: Getty

Монарх также встретился с женщинами Гурдвары, которые каждый день готовят для сотен людей, и поразился их работе с тестом, поговорил с представителями Совета Лутона, а также с гостями из ряда общественных организаций, включая полицию Бедфордшира и комиссара по уголовным делам Фестуса Акинбусойе, которого ранее поддерживал Доверительный фонд принца.

После это он расписался в книге посетителей и открыл мемориальную доску в память о своем визите в ратуше, которая была открыта герцогом Кентским в 1936 году.

Визит короля состоялся на следующий день после того, как вышел минутный тизер шестисерийного сериала Netflix "Гарри и Меган", в котором герцог обсуждает "боль и страдания" женщин, вступающих в брак с членами королевской семьи. Выход фильма с тревогой ждут как в Букингемском дворце, так и поклонники монаршей семьи, уверенные в том, что это будет удар по самой знаменитой семье Великобритании.

Напомним, Меган Маркл и принца Гарри уже уличили во лжи в их документальном фильме.