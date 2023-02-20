20 февраля - начало Новолуния. Что можно и нельзя делать в этот период

Это хорошее время для очищения пространства, духовных практик, планирования будущего, творчества. Новолуние всегда несет новые энергии, а поскольку в этом месяце нет ретроградных планет и затмений, то смело можно загадывать желания и работать над их воплощением.

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Новолуние в феврале: что можно делать

► планировать путешествия, отпуск, дальние поездки

► загадывать желания, писать планы, читать аффирмации

► планировать ремонт, переезд

► отдавать долги, выплачивать кредиты

► практиковать йогу, заниматься духовным развитием

► делать генеральную уборку дома, избавляться от хлама

► проводить оздоровительные процедуры, посещать баню, спа-салон

► помогать нуждающимся

► заниматься спортом, особенно на свежем воздухе

► медитировать

Что нельзя делать на Новолуние

► начинать новые важные дела, но можно их планировать

► посещать косметолога, делать уколы красоты

► употреблять алкоголь, переедать

Источник: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl