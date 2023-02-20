20 февраля - начало Новолуния. Что можно и нельзя делать в этот период
Это хорошее время для очищения пространства, духовных практик, планирования будущего, творчества. Новолуние всегда несет новые энергии, а поскольку в этом месяце нет ретроградных планет и затмений, то смело можно загадывать желания и работать над их воплощением.
Новолуние в феврале: что можно делать
► планировать путешествия, отпуск, дальние поездки
► загадывать желания, писать планы, читать аффирмации
► планировать ремонт, переезд
► отдавать долги, выплачивать кредиты
► практиковать йогу, заниматься духовным развитием
► делать генеральную уборку дома, избавляться от хлама
► проводить оздоровительные процедуры, посещать баню, спа-салон
► помогать нуждающимся
► заниматься спортом, особенно на свежем воздухе
► медитировать
Что нельзя делать на Новолуние
► начинать новые важные дела, но можно их планировать
► посещать косметолога, делать уколы красоты
► употреблять алкоголь, переедать
Источник: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl