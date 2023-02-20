20 лютого — початок Молодика. Що можна і не можна робити у цей період

Це хороший час для очищення простору, духовних практик, планування майбутнього, творчості. Молодий місяць завжди несе нові енергії, а оскільки цього місяця немає ретроградних планет і затемнень, то сміливо можна загадувати бажання і працювати над їх втіленням.

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Молодий місяць у лютому: що можна робити

► планувати подорожі, відпустку, далекі поїздки

► загадувати бажання, писати плани, читати афірмації

► планувати ремонт, переїзд

► віддавати борги, виплачувати кредити

► практикувати йогу, займатися духовним розвитком

► робити генеральне прибирання вдома, позбавлятися від непотребу

► проводити оздоровчі процедури, відвідувати лазню, спа-салон

► допомагати нужденним

► займатися спортом, особливо на свіжому повітрі

► медитувати

Що не можна робити на Молодий місяць

► розпочинати нові важливі справи, але можна їх планувати

► відвідувати косметолога, робити уколи краси

► вживати алкоголь, переїдати

Джерело: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl