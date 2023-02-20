20 лютого — початок Молодика. Що можна і не можна робити у цей період
Це хороший час для очищення простору, духовних практик, планування майбутнього, творчості. Молодий місяць завжди несе нові енергії, а оскільки цього місяця немає ретроградних планет і затемнень, то сміливо можна загадувати бажання і працювати над їх втіленням.
Молодий місяць у лютому: що можна робити
► планувати подорожі, відпустку, далекі поїздки
► загадувати бажання, писати плани, читати афірмації
► планувати ремонт, переїзд
► віддавати борги, виплачувати кредити
► практикувати йогу, займатися духовним розвитком
► робити генеральне прибирання вдома, позбавлятися від непотребу
► проводити оздоровчі процедури, відвідувати лазню, спа-салон
► допомагати нужденним
► займатися спортом, особливо на свіжому повітрі
► медитувати
Що не можна робити на Молодий місяць
► розпочинати нові важливі справи, але можна їх планувати
► відвідувати косметолога, робити уколи краси
► вживати алкоголь, переїдати
Джерело: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl