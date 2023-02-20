Эмили Ратаковски намекнула на расставание с новым бойфрендом

Модель предложила решение вопроса, когда у вас заканчивается интрижка.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски намекнула на расставание со своим новым бойфрендом. Таким месседжем звезда подиумов польско-еврейского происхождения поделилась в TikTok.

Молодая мама опубликовала короткий ролик с вопросом: "Что делать, когда заканчивается интрижка?" И сама же дала ответ: "Начать новый роман".

Судя по всему, знаменитость намекнула на разрыв с комиком Эриком Андре, с которым ей последние недели активно приписывали роман в Сети.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Сначала влюбленных заметили на прогулке в Нью-Йорке, а затем они отправились на отдых на острова.

В День влюбленных пара поделилась пикантным фото, на котором комик и модель позировали обнаженными. Впрочем, официально звезды так и не прокомментировали свои отношения.

До этого Эмили Ратаковски встречалась месяц с другим комиком – Питом Дэвидсоном. А летом 2022 года звезда подиумов рассталась с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От звездного союза подрастает почти двухлетний сын Сильвестр, родившийся 8 марта 2021 года.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: emrata

Как известно, причиной разрыва четырехлетнего брака стали многочисленные измены возлюбленного модели.

Напомним, Эмили Ратаковски поделилась полностью обнаженными фото.

Также Фокус писал о пикантных фото Эмили Ратаковски и комика Эрика Андре.