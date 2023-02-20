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Стиль життя

Емілі Ратаковскі натякнула на розставання з новим бойфрендом

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Фото: Instagram/emrata | Емілі Ратаковскі

Модель запропонувала вирішення питання, коли у вас закінчується інтрижка.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі натякнула на розставання зі своїм новим бойфрендом. Відповідним меседжем зірка подіумів польсько-єврейського походження поділилася в TikTok.

Молода мама опублікувала короткий ролик із запитанням: "Що робити, коли закінчується інтрижка?" І сама ж дала відповідь: "Почати новий роман".

Судячи з усього, знаменитість натякнула на розрив з коміком Еріком Андре, з яким їй останні тижні активно приписували роман у мережі.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі

Спочатку закоханих помітили на прогулянці в Нью-Йорку, а згодом вони відправилися на відпочинок на острови.

У День закоханих пара поділилася пікантним фото, на якому комік та модель позували оголеними. Втім, офіційно зірки так і не прокоментували свої стосунки.

До цього Емілі Ратаковскі зустрічалася місяць з іншим коміком — Пітом Девідсоном. А влітку 2022 зірка подіумів розлучилася з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від зіркового союзу підростає майже дворічний син Сильвестр, який народився 8 березня 2021.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: emrata

Як відомо, причиною розриву чотирирічного шлюбу стали численні зради коханого моделі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі поділилася повністю оголеними фото.

Також Фокус писав про пікантні фото Емілі Ратаковскі та коміка Еріка Андре.