День, когда нельзя желать зла людям даже мысленно. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 февраля 2023 года

Сегодня благоприятное стечение обстоятельств поможет многим знакам Зодиака решить важный вопрос. Но будьте максимально доброжелательны к людям.

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Овен

Сегодня лучше не испытывать жалость к себе — это чувство выбьет вас из колеи и рабочий день будет испорчен. А важно провести его активно и продуктивно.

Телец

День, когда нельзя желать кому-то зла даже в мыслях — вы практически сразу же получите ответ в виде бумеранга. Финансовые растраты будут неудачными, поэтому лучше их избегать.

Близнецы

Постарайтесь сегодня ничего не делать впопыхах, особенно — не принимать жизненно важных решений. Отложите все рабочие дела по возможности и уделите время семье и родным людям.

Рак

Воздержитесь сегодня от любых трат, начиная с небольшой бытовой мелочи. День неудачный также и для подписания финансовых документов или оформления кредита.

Лев

Возможно сегодня вам придется изменить свое отношение к человеку, который был вам близок и разочаровал вас. Возможно, вы поймете, что были тоже неправы и измените свое отношение к нему.

Дева

Есть риск получить бытовую травму. Любое неосторожное обращение с бытовыми вещами может доставить вам неприятности. Также вас могут беспокоить проблемы, связанные с деньгами.

Весы

Позаботьтесь о своем здоровье. Что касается денег, ваше финансовое положение только укрепится. Кроме того, путешествие, о котором вы так мечтаете, может материализоваться в ближайшее время.

Скорпион

Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам решить важный вопрос. Используйте это время для укрепления деловых связей. Любые поездки пройдут успешно.

Стрелец

Не держите в себе обиды. Поделитесь сокровенным с родными и

расскажите, что вас смущает – и тогда дела будут идти только вверх. Ну а расслабиться вам помогут ваши творческие увлечения.

Козерог

Не лучший день для крупных покупок и серьезных финансовых операций. Кроме того, будьте осторожны с конкурентами: кто-то может присвоить себе ваши заслуги в работе.

Водолей

Успех звезды гарантируют только тем представителям вашего знака, кто с самого утра – а еще лучше с вечера – составит толковый и подробный план и будет соблюдать его пункты с точностью до запятой.

Рыбы

Позаботьтесь о своем здоровье. Отложите все дела, расслабьтесь. Запланируйте прогулку — кто знает, может именно сегодня вас ждет та самая важная встреча, которая изменит вашу жизнь.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ