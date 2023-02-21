День, коли не можна бажати зла людям навіть у думках. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 лютого 2023 року

Сьогодні сприятливий збіг обставин допоможе багатьом знакам Зодіаку вирішити важливе питання. Але будьте максимально доброзичливими до людей.

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Овен

Сьогодні краще не жаліти себе — це почуття виб'є вас із колії і робочий день буде зіпсовано. А важливо провести його активно й продуктивно.

Телець

День, коли не можна бажати комусь зла навіть у думках — ви практично відразу отримаєте відповідь у вигляді бумеранга. Фінансові витрати будуть невдалими, тому краще їх уникати.

Близнюки

Постарайтеся сьогодні нічого не робити похапцем, особливо — не ухвалювати життєво важливих рішень. Відкладіть усі робочі справи, за можливості, і приділіть час сім'ї та рідним людям.

Рак

Утримайтеся сьогодні від будь-яких витрат, починаючи з невеликої побутової дрібниці. День невдалий також і для підписання фінансових документів чи оформлення кредиту.

Лев

Можливо, сьогодні вам доведеться змінити своє ставлення до людини, яка була вам близькою і розчарувала вас. Можливо, ви зрозумієте, що теж були неправі і зміните своє ставлення до неї.

Діва

Є ризик отримати побутову травму. Будь-яке необережне поводження з побутовими речами може завдати вам неприємностей. Також вас можуть турбувати проблеми, пов'язані з грошима.

Терези

Подбайте про своє здоров'я. Щодо грошей, ваше фінансове становище лише зміцниться. Крім того, подорож, про яку ви так мрієте, може матеріалізуватися найближчим часом.

Скорпіон

Сприятливий збіг обставин допоможе вирішити важливе питання. Використовуйте цей час для посилення ділових зв'язків. Будь-які поїздки пройдуть успішно.

Стрілець

Не тримайте у собі образи. Поділіться потаємним з рідними та розкажіть, що вас бентежить — і тоді справи будуть йти лише вгору. Ну а розслабитись вам допоможуть ваші творчі захоплення.

Козеріг

Не найкращий день для великих покупок та серйозних фінансових операцій. Крім того, будьте обережні з конкурентами: хтось може привласнити собі ваші заслуги у роботі.

Водолій

Успіх зірки гарантують лише тим представникам вашого знака, хто з самого ранку – а ще краще з вечора – складе тямущий і докладний план та дотримуватиметься його пунктів з точністю до коми.

Риби

Подбайте про своє здоров'я. Відкладіть усі справи, розслабтеся. Заплануйте прогулянку — хто знає, можливо саме сьогодні на вас чекає та найважливіша зустріч, яка змінить ваше життя.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ