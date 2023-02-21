Три знака Зодиака мужчин с непростым характером

У каждого знака Зодиака, безусловно, есть свои недостатки. Но астрологи выделяют три мужских знака, в характере которых есть пороки, часто мешающие наладить взаимоотношения с женщинами.

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Овен

Мужчины Овны склонны к частым перепадам настроения, их буквально может разозлить или расстроить любая мелочь, вплоть до погоды или самочувствия. Именно поэтому с этим знаком нелегко, ведь вы не знаете, что ожидать от человека в определенный момент.

Скорпион

Мужчины Скорпионы очень склонны к упрямству и конфликтам. Переубеждать их в чем-то – терять время и нервы. Иногда кажется, что они и с самым влиятельным и умным человеком в мире станут вступать в словесную перепалку, пренебрегаю авторитетом собеседника. В этом главная сложность в общении с представителями этого знака.

Козерог

С Козерогами-мужчинами приходится сложнее всего. Во-первых, представители этого знака достаточно прижимисты, и не хотят проявлять свое внимание к кому-то в виде подарков или оплаченых чеков в ресторане. А во-вторых, Козероги часто слишком рационально относятся к понятию любви и предпочитают строить отношения на основе взаимной выгоды без каких-либо проявлений сентиментализма.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ