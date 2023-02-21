Три знаки Зодіаку чоловіків із непростим характером

Кожен знак Зодіаку, безумовно, має свої недоліки. Але астрологи виділяють три чоловічі знаки, у характері яких є вади, які часто заважають налагодити стосунки із жінками.

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Овен

Чоловіки-Овни схильні до частих перепадів настрою, їх буквально може роздратувати або засмутити будь-яка дрібниця, аж до погоди чи самопочуття. Саме тому з цим знаком нелегко, адже ви не знаєте, що чекати від людини у певний момент.

Скорпіон

Чоловіки-Скорпіони дуже схильні до впертості та конфліктів. Переконувати їх у чомусь — гаяти час і нерви. Іноді здається, що вони і з найвпливовішою і найрозумнішою людиною у світі вступатимуть у словесну суперечку, нехтуючи авторитетом співрозмовника. У цьому головна складність у спілкуванні з представниками цього знака.

Козеріг

З Козерогами-чоловіками — найскладніше. По-перше, представники цього знака досить скупі, і не хочуть проявляти свою увагу до когось у вигляді подарунків або оплачених чеків у ресторані. А по-друге, Козероги часто дуже раціонально ставляться до поняття кохання і воліють будувати стосунки на основі взаємної вигоди без будь-яких проявів сентименталізму.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ