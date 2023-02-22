Три самых ревнивых знака Зодиака

Ревность присуща практически всем знакам Зодиака, но некоторые ощущают собственность к своим партнерам особенно. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые наиболее склонны к ревности.

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Лев

Представитель этого знака любят привлекать к себе внимание, они общительны и обаятельны. Но вот когда в центре внимания оказывается их партнер — они сразу же начинают проявлять собственность. Но хоть Львы и ревнивы, они слишком горды, чтобы явно выражать это и создавать на этой почве конфликт, только если поводы для ревности будут очень вескими.

Стрелец

Стрельцы зачастую спокойны и уверены в себе. Но если в их душе закралась доля сомнения в своем партнере — их уже не остановить. Они проводят настоящие расследования и часто накручивают себя, превращаясь в бескомпромиссных ревнивцев.

Рыбы

Рыбы — очень преданный знак. Этого же они требуют и от своего партнера, поэтому ревнуют при малейшем подозрении. Но вместо ссор и обвинений, они склонны сделать все, чтобы переубедить свою половинку не проявлять ни к кому другому внимание.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

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