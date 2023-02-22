Зеркальная дата 23.02.2023 - портал возможностей. Что принесет нам энергия этого дня

23.02.2023 – зеркальная дата, обладающая очень мощным потенциалом, астрологи называют этот день порталом открытых возможностей.

Related video

Начнем с того, что в нумерологии число 23 трактуется двойственно. Двойка означает парность, восприятие, реакцию, а тройка – обмен и развитие, взаимодействие, совершенство. 23 — одно из самых загадочных чисел, которое несет перемены и обновляет все устаревшее. Оно наполнено обилием внутренних противоречий.

Что принесет нам зеркальная дата 23.02.2023?

поможет нейтрализовать отрицательные обстоятельства

будет способствовать внутреннему равновесию

покажет новое поле для деятельности

К позитивным характеристикам числа 23 можно отнести предприимчивость, свободолюбие, талант, общительность, отличная интуиция и высокий уровень энергетики.

А к негативным – импульсивность, конфликтность, эгоцентризм, мелочность, непостоянство. Какие из них возобладают – зависит от самого человека. Поэтому 23 – еще и число личности (2+3= 5), "сделавшей" себя самостоятельно, в соответствии с собственным свободным выбором.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ