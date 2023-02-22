Дзеркальна дата 23.02.2023 – портал можливостей. Що принесе нам енергія цього дня

23.02.2023 – дзеркальна дата, яка має дуже потужний потенціал, астрологи називають цей день порталом відкритих можливостей.

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Почнемо з того, що в нумерології число 23 трактується двоїсто. Двійка означає парність, сприйняття, реакцію, а трійка — обмін і розвиток, взаємодію, досконалість. 23 — одне з найзагадковіших чисел, яке несе зміни й оновлює все застаріле. Воно наповнене великою кількістю внутрішніх протиріч.

Що дасть нам дзеркальна дата 23.02.2023?

допоможе нейтралізувати негативні обставини

сприятиме внутрішній рівновазі

покаже нове поле для діяльності

До позитивних характеристик числа 23 можна віднести завзятість, волелюбність, талант, комунікабельність, чудову інтуїцію і високий рівень енергетики.

А до негативних – імпульсивність, конфліктність, егоцентризм, дріб'язковість, мінливість. Які з них візьмуть гору – залежить від самої людини. Тому 23 – ще й число особистості (2+3= 5), " яка зробила " себе самостійно, відповідно до власного вільного вибору.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ