Дзеркальна дата 23.02.2023 – портал можливостей. Що принесе нам енергія цього дня
23.02.2023 – дзеркальна дата, яка має дуже потужний потенціал, астрологи називають цей день порталом відкритих можливостей.
Почнемо з того, що в нумерології число 23 трактується двоїсто. Двійка означає парність, сприйняття, реакцію, а трійка — обмін і розвиток, взаємодію, досконалість. 23 — одне з найзагадковіших чисел, яке несе зміни й оновлює все застаріле. Воно наповнене великою кількістю внутрішніх протиріч.
Що дасть нам дзеркальна дата 23.02.2023?
- допоможе нейтралізувати негативні обставини
- сприятиме внутрішній рівновазі
- покаже нове поле для діяльності
До позитивних характеристик числа 23 можна віднести завзятість, волелюбність, талант, комунікабельність, чудову інтуїцію і високий рівень енергетики.
А до негативних – імпульсивність, конфліктність, егоцентризм, дріб'язковість, мінливість. Які з них візьмуть гору – залежить від самої людини. Тому 23 – ще й число особистості (2+3= 5), " яка зробила " себе самостійно, відповідно до власного вільного вибору.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ