Как достичь аристократически бледной кожи

Одни мечтают о золотистом загаре экзотической мексиканки, другие дорисовывают рыжие веснушки, но все же остаются те, для кого классическая фарфоровая кожа — настоящий идеал. Они пытаются отбелить ее всеми методами, скупают пилинги и трепещут над каждым пятнышком. Если в этом вы узнали себя, статья вам пригодится. В ней мы расскажем, как эффективно и, самое главное, безопасно осветлить кожу.

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Видимое обновление

Конкретная причина тусклости лица и пигментных пятен — это накопленные клетки кожи, окрашенные меланином. Значит, чтобы кожа стала светлой, необходимо избавиться от этих частиц. В косметологии эта процедура называется эксфолиацией, и во время нее отшелушивается верхний слой старых, ороговевших и потемневших клеток.

Чаще для обновления кожи используют пилинги на основе АНА-кислот. Благодаря низкому уровню рН они разрушают связи между клетками и устраняют самые старые из них, поэтому кожа становится яркой, мягкой и гладкой. Также во время этого процесса улучшается микроциркуляция в коже и она обновляется значительно быстрее.

Чтобы сделать шелушение еще более эффективным, можно попробовать средства, сочетающие механическое и химическое действие, в частности пилинг-скатку. Также можно обеспечить коже ежедневное обновление, если добавить в уход продукты с витамином С или средство для умывания на основе кислот.

Торможение меланина

Чаще всего об аристократически светлой коже мечтают те, кто страдает гиперпигментацией, а точнее темными пятнами на лице. Они возникают из-за чрезмерной работы клеток фибробластов, которые по некоторым причинам синтезируют слишком много пигмента меланина. Если у вас именно эта проблема, только отшелушивания будет недостаточно и нужно притормозить выработку пигмента.

Для этого существуют специальные активные вещества, которые проникают внутрь кожи, препятствуют действию ферментов и предотвращают образование меланина. Наиболее эффективными из них являются:

арбутин;

ниацинамид;

транексамовая кислота;

азелаиновая кислота;

феруловая кислота.

Часто эти компоненты можно найти в виде сыворотки, содержащей максимальную допустимую концентрацию активных составляющих. Также они могут сочетаться в многофункциональных формулах, как Dermalight Illuminating Serum бренда Holy Land. Следует учесть, что некоторые из осветляющих веществ способны делать кожу более чувствительной к солнцу, поэтому их можно использовать только в вечернем уходе.

Необходимая защита

Тщательное отшелушивание и активное осветление кожи не будет иметь смысла без надлежащей защиты кожи. Ведь именно солнце, а точнее излучение ультрафиолета типа А и В, стимулирует синтез меланина и провоцирует появление пигментных пятен. Остановить этот процесс довольно легко с помощью солнцезащитного средства.

Если вы хотите сохранить идеальную белизну своей кожи, вам необходимо использовать крем с SPF 30, а в случае гиперпигментации — SPF 50. Он формирует на поверхности лица и тела надежный барьер, отражающий почти все вредные лучи и предохраняющий кожу от изменения цвета, фотостарения и ожогов. Чтобы защита была надежной, нужно выбирать средство с широким спектром действия.

Не менее важно правильно использовать солнцезащиту. Следует наносить на лицо полоску крема длиной в два указательных пальца и равномерно распределять его по всей площади до ушей. Также необходимо защитить шею, декольте и все открытые участки тела. Защиту необходимо обновлять: каждые 4 часа в случае минеральных фильтров и каждые 8 для современных химических.

Забота и восстановление

Мощное осветление и обновление кожи — достаточно изнуряющий для кожи процесс. Чтобы избежать появления шелушения, мелких морщин, покраснений и критической сухости, необходимо обеспечить ей усиленный уход.

Во-первых, следует позаботиться о восстановлении микробиома кожи. Здесь пригодятся кремы и эмульсии с пре- и пробиотиками, галактомисисом или экстрактом дрожжей. Они провоцируют развитие нужных микробов, которые могли пострадать под действием кислот.

Во-вторых, необходимо укрепить защитный барьер, разрушенный при глубоком очищении пилингом. Эффективным вариантом будет крем на основе мультиламелярной эмульсии с церамидами и липидами. Они формируют на поверхности искусственную гидролипидную мантию и предохраняют от раздражений.

Также следует добавить в уход средства для интенсивного питания, увлажнения и восстановления. Это может быть маска на основе растительных масел или пантенола, который также снимает раздражение после пилинга.

Чтобы кожа выглядела красивой, она должна быть здоровой, ухоженной и сияющей, а не только светлой. Поэтому к процедуре осветления кожи необходимо подходить очень осторожно, с терпением и без фанатизма. И помните, на улыбающемся лице все пятнышки и веснушки становятся невидимыми!