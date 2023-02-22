Як досягти аристократично блідої шкіри

Одні мріють про золотисту засмагу екзотичної мексиканки, інші домальовують руді веснянки, та все ж таки залишаються ті, для кого класична фарфорова шкіра — справжній ідеал. Вони намагаються вибілити її всіма методами, скуповують пілінги та бідкаються над кожною плямкою. Якщо в цьому ви впізнали себе, стаття стане вам в пригоді. У ній ми розповімо, як ефективно та, найголовніше, безпечно висвітлити шкіру.

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Видиме оновлення

Конкретна причина тьмяності обличчя та пігментних плям — це накопичені клітини шкіри, зафарбовані меланіном. Отже, щоб шкіра стала світлою, необхідно позбутись цих частинок. У косметології ця процедура називається ексфоліацією, і під час неї злущується верхній шар старих, зроговілих і потемнілих клітин.

Найчастіше для оновлення шкіри використовують пілінги на основі АНА-кислот. Завдяки низькому рівню pH вони руйнують зв’язки між клітинами й усувають найстаріші з них, тому шкіра стає яскравою, м’якою та гладкою. Також під час цього процесу покращується мікроциркуляція в шкірі, тож вона оновлюється значно швидше.

Щоб зробити відлущення ще ефективнішим, можна спробувати засоби, які поєднують механічну та хімічну дію, зокрема пілінг-скатку. Також можна забезпечити шкірі щоденне оновлення, якщо доповнити догляд продуктами з вітаміном С або засобом для вмивання на основі кислот.

Гальмування меланіну

Найчастіше про аристократично світлу шкіру мріють ті, хто страждає від гіперпігментації, а точніше від темних плям на обличчі. Вони виникають через надмірну роботу клітин фібробластів, які з деяких причин синтезують надто багато пігменту меланіну. Якщо у вас саме ця проблема, лише злущення буде не досить і потрібно пригальмувати вироблення пігменту.

Для цього існують спеціальні активні речовини, які проникають всередину шкіри, перешкоджають дії ферментів і запобігають утворенню меланіну. Найефективнішими з них є такі:

арбутин;

ніацинамід;

транексамова кислота;

азелаїнова кислота;

ферулова кислота.

Часто ці компоненти можна знайти у вигляді сироватки, яка містить максимально допустиму концентрацію активних складників. Також вони можуть поєднуватись у багатофункціональних формулах, як у випадку Dermalight Illuminating Serum бренду Holy Land. Варто врахувати, що деякі з освітлювальних речовин здатні робити шкіру чутливішою до сонця, тому їх можна використовувати лише у вечірньому догляді.

Необхідний захист

Ретельне відлущення й активне освітлення шкіри не матимуть жодного сенсу без належного захисту шкіри. Адже саме сонце, а точніше випромінювання ультрафіолету типу А і В, стимулює синтез меланіну та провокує появу пігментних плям. Зупинити цей процес доволі легко — за допомогою сонцезахисного засобу.

Якщо ви хочете зберегти ідеальну білизну своєї шкіри, вам необхідно використовувати крем із SPF 30, а у разі гіперпігментації — SPF 50. Він формує на поверхні обличчя та тіла надійний бар’єр, який відбиває майже всі шкідливі промені та вберігає шкіру від зміни кольору, фотостаріння й опіків. Щоб захист був надійним, потрібно обирати засіб із широким спектром дії.

Не менш важливо правильно використовувати сонцезахист. Слід наносити на обличчя смужку крему довжиною у два вказівні пальці та рівномірно розподіляти його по всій площі аж до вух. Так само необхідно захистити шию, декольте та всі відкриті ділянки тіла. Захист необхідно поновлювати: кожні 4 години у випадку мінеральних фільтрів і кожні 8 для сучасних хімічних.

Турбота та відновлення

Потужне освітлення й оновлення шкіри — доволі виснажливий для шкіри процес. Щоб уникнути появи лущення, дрібних зморщок, почервонінь і критичної сухості, варто забезпечити їй посилений догляд.

По-перше, слід подбати про відновлення мікробіому шкіри. Тут стануть у пригоді креми та емульсії з пре- та пробіотиками, галактомісисом чи екстрактом дріжджів. Вони стимулюють розвиток корисних бактерій, які могли постраждати під впливом кислот.

По-друге, необхідно зміцнити захисний бар’єр, який руйнується під час глибокого очищення пілінгом. Ефективним варіантом буде крем на основі мультиламелярної емульсії із церамідами та ліпідами. Вони формують на поверхні штучну гідроліпідну мантію та вберігають від подразнень.

Також потрібно додати в догляд засоби для інтенсивного живлення, зволоження та відновлення. Це може бути маска на основі рослинних олій чи пантенолу, який також усуває подразнення після пілінгу.

Щоб шкіра мала красивий вигляд, вона повинна бути здоровою, доглянутою та сяйною, а не лише світлою. Тому до процедури освітлення шкіри необхідно підходити дуже обережно, з терпінням та без фанатизму. І пам’ятайте, на усміхненому обличчі всі плямки та веснянки стають невидимими!