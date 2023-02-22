Голливудские актрисы рассказали о своих костюмах в кино, которые они возненавидели

Марго Робби и Анджелина Джоли признались, что терпеть не могли наряды, которые стали культовыми.

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Фильмы часто становятся популярными за счет правильно подобранных костюмов. Неспроста "Оскар" дают и художнику по костюмам за лучший дизайн. Многие из киношных нарядов приобретают статус культовых. Во время Хэллоуина сразу становится понятно, какой костюм обрел как можно больше поклонников. Например наряд Эльвиры, повелительницы тьмы из фильма 1988 года каждый год надевают сотни девушек, как и костюм Харли Квинн из "Отряда самоубийц". Но, как оказалось, многие актрисы терпеть не могут иной раз излишне сексуальные наряды. И костюм Харли, который носила Марго Робби, в списке. О неудобных и слишком откровенных нарядах BuzzFeed рассказали несколько известных актрис.

Марго Робби и Харли Квинн

Фильм "Отряд самоубийц" окупился в прокате, но получил много негативных отзывов. Единственное, что понравилось зрителям – была героиня Марго Робби Харли Квинн. Она носила сапожки на каблуках, короткие шортики и обтягивающую футболку, а еще размахивала битой. В классических комиксах Харли обычно одета в закрытый наряд. Марго Робби говорила, что костюм ей не нравился, особенно, когда ей приходилось бегать в мокрой футболке.

[ + – ] Марго Робби в роли Харли Квинн Фото: Скриншот

Режиссер Дэвид Эйерс сказал, что закрытый комбинезон персонажу не подходит. Робби заявила, что в сиквелах носить откровенный костюм не будет. В "Хищных птицах" она сама выбирала подходящий образ.

Кэрри Фишер и принцесса Лея

Один из самых известных сексуальных костюмов всех времен носила Кэрри Фишер в фильме "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар". Попав в плен к Джаббе Хатту, принцесса Лея носила металлическое бикини и длинную юбку с разрезами. Костюм стал культовым. Но Фишер рассказывала, что костюм приводил ее в ужас, а когда Джордж Лукас его показал, то она и вовсе подумала, что он шутит.

[ + – ] Кэрри Фишер в роли принцессы Леи Фото: Скриншот

"Мне приходилось сидеть очень прямо, потому что у меня не могло быть складок на боках, и много тренироваться", — жаловалась Кэрри, называя бикини тем, что "будут носить супермодели на седьмом круге ада". Звезде новой трилогии Дейзи Ридли она посоветовала "не довольствоваться званием секс-символа". "Ты должен бороться за свой наряд. Не будь рабыней, как я", — сказала Фишер молодой коллеге.

Анджелина Джоли и Лара Крофт

В фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" Анджелина Джоли была очень недовольна тесным и неудобным костюмом своей героини. К тому же она думала, что это посылает плохой сигнал молодым девушкам.

[ + – ] Анджелина Джоли в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

В следующем фильме ее наряды стали менее откровенными, хотя, возможно, это было сделано для того, чтобы скрыть растущую коллекцию татуировок Джоли.

Скарлетт Йоханссон и Черная вдова

Когда Скарлетт Йоханссон впервые начала играть Черную вдову в "Железном человеке 2", ее костюм был гораздо более откровенным и сексуальным, чем в более поздних фильмах.

[ + – ] Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы Фото: Скриншот

Сама Йоханссон назвала образ своего персонажа "гиперсексуальным", сказав, что была счастлива, когда в следующих фильмах ее персонаж получил мене сексуальный, но более подходящий ее героине наряд.

Элизабет Олсен и Алая Ведьма

Но в то время как костюм Йоханссон стал менее сексуальным, Элизабет Олсен не так повезло с ее персонажем, Алой Ведьмой. Это было особенно очевидно в "Мстителях: Война бесконечности", где у Олсен у единственной был костюм с декольте.

[ + – ] Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы Фото: Скриншот

Олсен сказала, что не возражала против ношения корсета, но предпочла бы менее глубокий вырез. " Я единственная, у кого есть декольте, и над этим все постоянно подшучивали", — жаловалась актриса.

Малин Акерман и Шелковый призрак

В фильме "Хранители" у Малин Акерман был самый неудобный костюм, какой только можно представить. Она называла его "презервативом". Актрисе постоянно приходилось носить корсет и сидеть на диете, чтобы не поправиться. В латексном боди было то холодно, то жарко, к тому же оно ужасно пахло.

[ + – ] Малин Акерман в фильме "Хранители" Фото: Скриншот

К тому же Малин казалось, что он был излишне открытым и будто отнимал частичку "крутости" у ее персонажа. Потому что трудно было изображать сурового линчевателя, будучи полуголой.

Джессика Альба и Сэм

В фильме "Добро пожаловать в рай" 2005 года Альба играла подружку главного героя по имени Сэм и постоянно ходила в бикини. Потому что создатели решили, что на Багамах все женщины постоянно носят бикини. По словам актрисы, изначально ее героиня должна была быть морским биологом и носить гидрокостюм, но от этих планов отказались, а ей пришлось смириться.

[ + – ] Джессика Альба в фильме "Добро пожаловать в рай" Фото: Скриншот

"Каждый раз, когда камера выключалась, я закрывалась полотенцем, ненавидела свою жизнь, звонила маме и говорила: "Я не могу этого сделать! Я ненавижу этот фильм!", — в итоге Джессика Альба стала секс-символом, была номинирована на "Золотую малину", а сюжет фильма не вспомнят даже самые преданные фанаты актрисы.

Милла Йовович и Лилу

Милла Йовович назвала свой "скудный" костюм в начале фильма "Пятый элемент", который должен был изображать бинты, "немного смущающим". Хотя она выросла в модельной среде, она привыкла, что в мире моды существует негласный этикет, когда никто не акцентирует внимание на обнаженных частях тела.

[ + – ] Милла Йовович в "Пятом элементе"

На съемочной площадке, по словам актрисы, ей постоянно свистели вслед.

Алисса Милано и Фиби Холливелл

Звезда "Зачарованных" Алисса Милано не назвала конкретный наряд, но сказала, что, по ее мнению, все костюмы ее героини были слишком сексуальными.

[ + – ] Алисса Милано в "Зачарованных" Фото: Скриншот

По ее словам, она 80% каждой серии проводила в нижнем белье. Впрочем, бывший сценарист и продюсер "Зачарованных" в прошлом году рассказывала, что продюсеры все больше и больше давила на нее, чтобы найти способы раздеть девушек: в 1990-х было необходимо сексуализировать персонажей, чтобы продать шоу.

Напомним, ранее Брэд Питт рассказал о своем любимом экранном сексе. Оказалось, что секс-символ 1990-х, у которого было немало откровенных сцен, до сих пор вспоминает целомудренные поцелуи со своей первой девушкой Шэлейн Макколл в сериале "Даллас".