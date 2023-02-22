Голлівудські актриси розповіли про свої костюми у кіно, які вони зненавиділи

Марго Роббі та Анджеліна Джолі зізналися, що терпіти не могли вбрання, яке стало культовим.

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Фільми часто стають популярними за рахунок правильно підібраних костюмів. Недарма "Оскар" дають і художнику по костюмах за найкращий дизайн. Багато з кіношних нарядів набувають статусу культових. Під час Геловіну відразу стає зрозуміло, який костюм знайшов якнайбільше шанувальників. Наприклад вбрання Ельвіри, володарки темряви з фільму 1988 року щороку одягають сотні дівчат, як і костюм Гарлі Квін з "Загону самогубців". Але, як виявилося, багато актрис терпіти не можуть іноді зайве сексуальне вбрання. І костюм Гарлі, який носила Марго Роббі, у списку. Про незручне і надто відверте вбрання BuzzFeed розповіли кілька відомих актрис.

Марго Роббі та Гарлі Квінн

Фільм "Загін самогубців" окупився у прокаті, але отримав багато негативних відгуків. Єдине, що сподобалося глядачам — була героїня Марго Роббі Гарлі Квін. Вона носила чобітки на підборах, короткі шортики і футболку, що обтягує, а ще розмахувала битою. У класичних коміксах Гарлі зазвичай одягнена в закрите вбрання. Марго Роббі казала, що костюм їй не подобався, особливо коли їй доводилося бігати у мокрій футболці.

[ + – ] Марго Роббі в ролі Гарлі Квін Фото: Скриншот

Режисер Девід Еєрс сказав, що закритий комбінезон персонажу не підходить. Роббі заявила, що у сиквелах носити відвертий костюм не буде. У "Хижих пташках" вона сама вибирала відповідний образ.

Керрі Фішер та принцеса Лея

Один з найвідоміших сексуальних костюмів усіх часів носила Керрі Фішер у фільмі "Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь". Потрапивши в полон до Джабби Хатта, принцеса Лея носила металеве бікіні та довгу спідницю з розрізами. Костюм став культовим. Але Фішер розповідала, що костюм наводив на неї жах, а коли Джордж Лукас його показав, то вона взагалі подумала, що він жартує.

[ + – ] Керрі Фішер у ролі принцеси Леї Фото: Скриншот

"Мені доводилося сидіти дуже прямо, тому що у мене не могло бути складок на боках, і багато тренуватися", — скаржилася Керрі, називаючи бікіні тим, що "носитимуть супермоделі на сьомому колі пекла". Зірці нової трилогії Дейзі Рідлі вона порадила "не задовольнятися званням секс-символу". "Ти маєш боротися за своє вбрання. Не будь рабинею, як я", — сказала Фішер молодій колезі.

Анджеліна Джолі та Лара Крофт

У фільмі "Лара Крофт: Розкрадача гробниць" Анджеліна Джолі була дуже незадоволена тісним та незручним костюмом своєї героїні. До того ж вона думала, що це дає поганий сигнал молодим дівчатам.

[ + – ] Анджеліна Джолі у фільмі "Лара Крофт: Розкрадача гробниць"

У наступному фільмі її вбрання стали менш відвертими, хоча, можливо, це було зроблено для того, щоб приховати колекцію татуювань Джолі, що росла.

Скарлетт Йоганссон та Чорна вдова

Коли Скарлетт Йоганссон вперше почала грати Чорну вдову в "Залізній людині 2", її костюм був набагато відвертішим і сексуальнішим, ніж у пізніших фільмах.

[ + – ] Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови Фото: Скриншот

Сама Йоганссон назвала образ свого персонажа "гіперсексуальним", сказавши, що була щаслива, коли в наступних фільмах її персонаж отримав менш сексуальне, але більш відповідне її героїні вбрання.

Елізабет Олсен та Багряна Відьма

Але коли костюм Йоганссон став менш сексуальним, Елізабет Олсен не так пощастило з її персонажем, Багряною Відьмою. Це було особливо очевидно в "Месниках: Війна нескінченності", де в Олсен єдиний був костюм з декольте.

[ + – ] Елізабет Олсен у ролі Багряної Відьми Фото: Скриншот

Олсен сказала, що не заперечувала проти носіння корсета, але віддала б перевагу менш глибокому вирізу. "Я єдина, хто має декольте, і з цього все постійно жартували", — скаржилася актриса.

Малін Акерман і Шовковий привид

У фільмі "Хранителі" у Малін Акерман був найнезручніший костюм, який тільки можна уявити. Вона називала його "презервативом". Актрисі постійно доводилося носити корсет і сидіти на дієті, щоб не погладшати. У латексному боді було то холодно, то спекотно, до того ж воно страшенно пахло.

[ + – ] Малін Акерман у фільмі "Хранителі" Фото: Скриншот

До того ж Малін здавалося, що він був надміру відкритим і ніби забирав частинку "крутості" у її персонажа. Тому що важко було зображати суворого лінчувальника, будучи напівголою.

Джессіка Альба та Сем

У фільмі "Ласкаво просимо до раю" 2005 року Альба грала подружку головного героя на ім'я Сем і постійно ходила в бікіні. Тому що творці вирішили, що на Багамах усі жінки постійно носять бікіні. За словами актриси, спочатку її героїня мала бути морським біологом і носити гідрокостюм, але від цих планів відмовилися, а їй довелося змиритися.

[ + – ] Джессіка Альба у фільмі "Ласкаво просимо до раю" Фото: Скриншот

"Щоразу, коли камера вимикалася, я закривалася рушником, ненавиділа своє життя, дзвонила мамі і говорила: "Я не можу цього зробити! Я ненавиджу цей фільм!", — у результаті Джесіка Альба стала секс-символом, була номінована на "Золоту малину", а сюжет фільму не згадають навіть найвідданіші фанати актриси.

Мілла Йовович та Лілу

Мілла Йовович назвала свій "мізерний" костюм на початку фільму "П'ятий елемент", який мав зображати бинти, "трохи бентежним". Хоча вона виросла у модельному середовищі, вона звикла, що у світі моди існує негласний етикет, коли ніхто не акцентує увагу на оголених частинах тіла.

[ + – ] Мілла Йовович у "П'ятому елементі"

На знімальному майданчику, за словами актриси, їй постійно свистіли услід.

Алісса Мілано та Фібі Галлівелл

Зірка "Всі жінки відьми" Алісса Мілано не назвала конкретного вбрання, але сказала, що, на її думку, всі костюми її героїні були надто сексуальними.

[ + – ] Алісса Мілано в "Усі жінки відьми" Фото: Скриншот

За її словами, вона 80% кожної серії проводила у спідній білизні. Втім, колишня сценаристка і продюсерка "Всі жінки відьми" минулого року розповідала, що продюсери все більше й більше тиснули на неї, щоб знайти способи роздягнути дівчат: у 1990-х було необхідно сексуалізувати персонажів, щоб продати шоу.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт розповів про свій улюблений екранний секс. Виявилося, що секс-символ 1990-х, який мав чимало відвертих сцен, досі згадує цнотливі поцілунки зі своєю першою дівчиною Шелейн Макколл у серіалі "Даллас".