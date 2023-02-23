Асцендент: что это такое и почему он важен

Мы привыкли называть себя знаком Зодиака, в котором было Солнце в момент рождения. Но есть еще один не менее важный знак — знак асцендента. Что это такое и зачем его знать — рассказываем дальше.

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Что такое асцендент?

Асцендент — знак, который восходит на горизонте в точный момент появления человека на свет. Именно поэтому его часто называют "восходящий знак". Астрология толкует его как точку и градус пересечения большого круга годичного движения Солнца с горизонтом на востоке при рождении человека. Асцендент считается третьим по важности и влиянию на судьбу человека после солнечного (основного) и лунного знака.

Почему важно знать свой асцендент?

Вы могли замечать, что в описании вашего солнечного знака Зодиака не все описания точно подходят под вашу жизнь. Это может быть связано с тем, знак Зодиака характеризует внутреннее содержание человека, а асцендент — это больше про поведение и то, как вас видят другие люди. Асцендент демонстрирует, как персона взаимодействует с окружающими и что демонстрирует социуму.

Также от знака асцендента отсчитываются дома (сферы) в вашей жизни.

Сегодня можно вычислить асцендент с помощью бесплатных сайтов, просто указав свою дату и точное время рождения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rIHm6lspKnQ