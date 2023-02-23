Асцендент: що це таке і чому він важливий

Ми звикли називати себе знаком Зодіаку, у якому було Сонце у момент народження. Але є ще один не менш важливий знак – знак асцендента. Що це таке і навіщо його знати, розповідаємо далі.

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Що таке асцендент?

Асцендент — знак, що сходить на горизонті в точний момент появи людини на світ. Саме тому його часто називають "знак який сходить". Астрологія тлумачить його як точку і градус перетину великого кола річного руху Сонця з горизонтом на Сході при народженні людини. Асцендент вважається третім за важливістю та впливом на долю людини після сонячного (основного) та місячного знаку.

Чому важливо знати власний асцендент?

Ви могли помічати, що в описі вашого сонячного знаку Зодіаку не всі описи точно підходять під ваше життя. Це може бути пов'язано з тим, що знак Зодіаку характеризує внутрішній світ людини, а асцендент — це більше про поведінку і те, як вас бачать інші люди. Асцендент демонструє, як особа взаємодіє з оточуючими і що демонструє соціуму.

Також від знаку асцендента відраховуються будинки (сфери) у вашому житті.

Сьогодні можна прорахувати асцендент за допомогою безкоштовних сайтів, просто вказавши свою дату та точний час народження.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rIHm6lspKnQ