Между "Декстером" и "Сплетницей". Почему стоит посмотреть четвертый сезон сериала "Ты"

В феврале на стриминговой платформе Netflix стартовал четвертый сезон сериала "Ты".

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История обаятельного и харизматичного маньяка, завоевавшая сердца миллионов, получила эффектное продолжение и перенесла зрителей из богатого американского пригорода на улицы и в интерьеры британской столицы. В новой части истории именно в Лондоне очаровательный и смертельно опасный Джо Голдберг применяет свои виртуозные таланты сталкера и, время от времени, подумывает, кого отправить в мир иной. Правда, теперь у героя появился новый неизвестный конкурент, а у зрителей — возможность ближе познакомиться c британскими "пош" из списка журнала Tatler.

[ + – ] Трейлер 4 сезона сериала "Ты"

В новой части сериала Джо Голдберг, которого признали мертвым после того, он оставил часть "своей" ноги в доме, где проживал последние пару лет, переезжает в Лондон, чтобы выслеживать сотрудницу библиотеки Мериэнн, которую "присмотрел" еще в начале третьего сезона. Теперь Джо выдает себя за профессора британского университета.

Под псевдонимом Джонатан Мур Джо преподает английский детишкам британских аристократов, живет в Кенсингтоне в огромной квартире, позаимствованной у не слишком важного для повествования героя по имени Малкольм. Малкольм знакомит Джо со своими друзьями из высшего общества: художником и сыном миллиардера по имени Саймон, наследницей Джеммой, светской львицей леди Фиби Борхолл-Блаксворт (это все одно имя) и галеристкой Кейт — дочерью супермодели.

Мы наблюдаем, как компания незатейливых и недалеких пош дрейфует из больших квартир в Кенсингтоне в подвальные пабы, а потом – в культовые рестораны Лондона, куда обычные смертные попадают исключительно через консьерж-сервисы по записи за полгода вперед.

С переполненного твидовыми модными образами экрана на зрителя текут реки абсента и циничных рассуждений в адрес "крестьян" из низов. Картинка жизни светского общества Великобритании на примере нескольких ключевых героев сюжета сопровождается колкими оценками и циничными наблюдениями Джо в традиционном для него диалоге со зрителем.

Жизнь героев идет своим чередом, пока они не начинают умирать один за другим. Это неловкое обстоятельство смущает Джо, ведь он настроился полностью завязать с прошлым и откреститься от импульсивных действий в виде убийств своих возлюбленных "муз" и мужчин, которые ему не понравились. А внезапный падеж членов высшего общества, в котором виноват совсем не Джо, вызывает у героя опасения быть обнаруженным, и опытному маньяку не остается ничего другого, кроме как заняться собственным расследованием.

Главное отличие четвертого сезона заключается в резком изменении жанра и отхода от традиций комедийно-детективной драмы. Если предыдущие три сезона мы наблюдали ментальные метания главного героя и его скрупулезное планирование убийств, то теперь нам предстоит вместе с ним шаг за шагом распутывать довольно занимательную детективную историю в духе Агаты Кристи. И это, поверьте, интересно!

Стоит ли смотреть четвертый сезон сериала "Ты"?

Да, если:

Вы в восторге от Джо Гилберта. А кто же не в восторге?

Вам нравится следить за кинематорграфической карьерой Пенна Бэджли (потому что другой возможности следить за его карьерой после "Сплетницы" просто не существует).

Вам интересно наблюдать за тонкостями жизни "сливок" британского общества

Вы не смотрели первые три сезона. Можете начинать сразу с четвертого.

Нет, если: