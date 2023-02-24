Между "Декстером" и "Сплетницей". Почему стоит посмотреть четвертый сезон сериала "Ты"
В феврале на стриминговой платформе Netflix стартовал четвертый сезон сериала "Ты".
История обаятельного и харизматичного маньяка, завоевавшая сердца миллионов, получила эффектное продолжение и перенесла зрителей из богатого американского пригорода на улицы и в интерьеры британской столицы. В новой части истории именно в Лондоне очаровательный и смертельно опасный Джо Голдберг применяет свои виртуозные таланты сталкера и, время от времени, подумывает, кого отправить в мир иной. Правда, теперь у героя появился новый неизвестный конкурент, а у зрителей — возможность ближе познакомиться c британскими "пош" из списка журнала Tatler.
В новой части сериала Джо Голдберг, которого признали мертвым после того, он оставил часть "своей" ноги в доме, где проживал последние пару лет, переезжает в Лондон, чтобы выслеживать сотрудницу библиотеки Мериэнн, которую "присмотрел" еще в начале третьего сезона. Теперь Джо выдает себя за профессора британского университета.
Под псевдонимом Джонатан Мур Джо преподает английский детишкам британских аристократов, живет в Кенсингтоне в огромной квартире, позаимствованной у не слишком важного для повествования героя по имени Малкольм. Малкольм знакомит Джо со своими друзьями из высшего общества: художником и сыном миллиардера по имени Саймон, наследницей Джеммой, светской львицей леди Фиби Борхолл-Блаксворт (это все одно имя) и галеристкой Кейт — дочерью супермодели.
Мы наблюдаем, как компания незатейливых и недалеких пош дрейфует из больших квартир в Кенсингтоне в подвальные пабы, а потом – в культовые рестораны Лондона, куда обычные смертные попадают исключительно через консьерж-сервисы по записи за полгода вперед.
С переполненного твидовыми модными образами экрана на зрителя текут реки абсента и циничных рассуждений в адрес "крестьян" из низов. Картинка жизни светского общества Великобритании на примере нескольких ключевых героев сюжета сопровождается колкими оценками и циничными наблюдениями Джо в традиционном для него диалоге со зрителем.
Жизнь героев идет своим чередом, пока они не начинают умирать один за другим. Это неловкое обстоятельство смущает Джо, ведь он настроился полностью завязать с прошлым и откреститься от импульсивных действий в виде убийств своих возлюбленных "муз" и мужчин, которые ему не понравились. А внезапный падеж членов высшего общества, в котором виноват совсем не Джо, вызывает у героя опасения быть обнаруженным, и опытному маньяку не остается ничего другого, кроме как заняться собственным расследованием.
Главное отличие четвертого сезона заключается в резком изменении жанра и отхода от традиций комедийно-детективной драмы. Если предыдущие три сезона мы наблюдали ментальные метания главного героя и его скрупулезное планирование убийств, то теперь нам предстоит вместе с ним шаг за шагом распутывать довольно занимательную детективную историю в духе Агаты Кристи. И это, поверьте, интересно!
Стоит ли смотреть четвертый сезон сериала "Ты"?
Да, если:
- Вы в восторге от Джо Гилберта. А кто же не в восторге?
- Вам нравится следить за кинематорграфической карьерой Пенна Бэджли (потому что другой возможности следить за его карьерой после "Сплетницы" просто не существует).
- Вам интересно наблюдать за тонкостями жизни "сливок" британского общества
- Вы не смотрели первые три сезона. Можете начинать сразу с четвертого.
Нет, если:
- Вам не нравятся предыдущие сезоны сериала (главный герой все тот же тонко чувствующий неутомимый маньяк)
- Вы не посмотрели четвертый сезон сериала "Эмили в Париже". Потому что его следует посмотреть первым.