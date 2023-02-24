Відволіктися від новин та посміхнутися. Чому варто подивитися четвертий сезон серіалу "Ти"

У лютому на стрімінговій платформі Netflix стартував четвертий сезон серіалу "Ти".

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Історія чарівного та харизматичного маніяка, що завоювала серця мільйонів, отримала ефектне продовження та перенесла глядачів із багатого американського передмістя на вулиці та в інтер'єри британської столиці. У новій частині історії саме в Лондоні чарівний і смертельно небезпечний Джо Голдберг застосовує свої віртуозні таланти сталкера і час від часу подумує, кого відправити в інший світ. Щоправда, тепер у героя з'явився новий невідомий конкурент, а у глядачів — можливість ближче познайомитися з британськими "пош" зі списку журналу Tatler.

[ + – ] Трейлер 4 сезону серіалу "Ти"

У новій частині серіалу Джо Голдберг, якого визнали мертвим після того, він залишив частину "своєї" ноги в будинку, де проживав останні кілька років, переїжджає до Лондона, щоб відстежувати співробітницю бібліотеки Мерієнн, яку "приглянув" ще на початку третього сезону. Тепер Джо видає себе професором британського університету.

Під псевдонімом Джонатан Мур Джо викладає англійський дітлахам британських аристократів, живе в Кенсінгтоні у величезній квартирі, запозиченій у не надто важливого для розповіді героя на ім'я Малкольм. Малкольм знайомить Джо зі своїми друзями з вищого суспільства: художником та сином мільярдера на ім'я Саймон, спадкоємицею Джеммою, світською левицею леді Фібі Борхолл-Блаксворт (це все одне ім'я) та галеристкою Кейт — дочкою супермоделі.

Ми спостерігаємо, як компанія невигадливих і недалеких пош дрейфує з великих квартир у Кенсінгтоні в підвальні паби, а потім — у культові ресторани Лондона, куди звичайні смертні потрапляють виключно через консьєрж-сервіси із запису за пів року наперед.

З переповненого твідовими модними образами екрана на глядача течуть річки абсенту та цинічних міркувань на адресу "селян" із низів. Картинка життя світського суспільства Великобританії на прикладі кількох ключових героїв сюжету супроводжується кількома оцінками та цинічними спостереженнями Джо в традиційному для нього діалозі з глядачем.

Життя героїв йде своєю чергою, поки вони не починають вмирати один за одним. Ця незручна обставина бентежить Джо, адже він налаштувався повністю зав'язати з минулим і відхреститися від імпульсивних дій у вигляді вбивств своїх коханих "муз" та чоловіків, які йому не сподобалися. А раптове падіння членів вищого суспільства, в якому винен зовсім не Джо, викликає у героя побоювання бути виявленим, і досвідченому маніяку не залишається нічого іншого, крім зайнятися власним розслідуванням.

Головна відмінність четвертого сезону полягає у різкій зміні жанру та відходу від традицій комедійно-детективної драми. Якщо попередні три сезони ми спостерігали ментальні метання головного героя та його скрупульозне планування вбивств, то тепер ми маємо разом з ним крок за кроком розплутувати досить цікаву детективну історію в дусі Агати Крісті. І це, повірте, цікаво!

Чи варто дивитись четвертий сезон серіалу "Ти"?

Так, якщо:

Ви у захваті від Джо Гілберта. А хто ж не в захваті?

Вам подобається стежити за кінематорграфічною кар'єрою Пенна Беджлі (бо іншої можливості стежити за його кар'єрою після "Пліткарки" просто не існує).

Вам цікаво спостерігати за тонкощами життя "вершків" британського суспільства

Ви не дивилися перші три сезони. Можете починати одразу з четвертого.

Ні, якщо: