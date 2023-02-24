Лунный календарь на март 2023: благоприятные и неблагоприятные дни
В первом месяце весны 2023 года не будет ни солнечного, ни лунного затмений . Однако март начинается и заканчивается с растущей Луны. Астрологи утверждают — это хорошее время для начала нового дела. А если вы решили от чего-то избавиться — сделайте это на убывающую Луну.
Фазы Луны в марте 2023:
- Растущая Луна — с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта
- Полная Луна — 7 марта
- Убывающая Луна — с 8 по 20 марта
- Новолуние — 21 марта
Благоприятные и неблагоприятные дни в марте 2023:
Благоприятные: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 марта
Неблагоприятные: 23 марта
Все остальные дни — нейтральные
Благоприятные дни для свадьбы: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30 и 31 марта
Благоприятные дня для дальних поездок, командировок, путешествий: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 марта
Благоприятные дни для операций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта
Благоприятные дни для лечения зубов: 1-6, 24-31 марта
Благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 марта