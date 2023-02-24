Лунный календарь на март 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

В первом месяце весны 2023 года не будет ни солнечного, ни лунного затмений . Однако март начинается и заканчивается с растущей Луны. Астрологи утверждают — это хорошее время для начала нового дела. А если вы решили от чего-то избавиться — сделайте это на убывающую Луну.