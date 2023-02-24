Місячний календар на березень 2023: сприятливі та несприятливі дні
У перші місяці весни 2023 року не буде ні сонячного, ні місячного затемнення. Однак березень починається і закінчується з зростаючого Місяця. Астрологи стверджують — це хороший час для початку нової справи. А якщо ви вирішили чогось позбутися — зробіть це на спадаючий Місяць.
Фази Місяця у березні 2023:
- Місяць, що росте — з 1 по 6 березня і з 22 по 31 березня
- Повний Місяць — 7 березня
- Місяць, що зменшується — з 8 по 20 березня
- Молодий місяць — 21 березня
Сприятливі та несприятливі дні у березні 2023:
Сприятливі: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 березня
Несприятливі: 23 березня
Решту днів — нейтральні
Сприятливі дні для весілля: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30 та 31 березня
Сприятливі дні для далеких поїздок, відряджень, подорожей: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 березня
Сприятливі дні для операцій: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня
Сприятливі дні для лікування зубів: 1-6, 24-31 березня
Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 березня
Джерело:https://www.youtube.com/c/AngelaPearl