Місячний календар на березень 2023: сприятливі та несприятливі дні

У перші місяці весни 2023 року не буде ні сонячного, ні місячного затемнення. Однак березень починається і закінчується з зростаючого Місяця. Астрологи стверджують — це хороший час для початку нової справи. А якщо ви вирішили чогось позбутися — зробіть це на спадаючий Місяць.