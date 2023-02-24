Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в центре Москвы

Мужчина ранее уже оказывался в поле зрения полициии за вождение в нетрезвом виде.

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41-летний Игорь Тальков-младший задержан московскими полицейскими в центре российской столицы, сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы.

По информации журналистов, Mercedes, за рулем которого был артист, а на пассажирском сидении его жена, остановили прошлой ночью для проверки сотрудники ДПС. Инспектор ГИБДД и поинтересовался у Игоря, нет ли в машине запрещенных веществ, на что тот ответил, что есть гашиш.

В полицейском отчете говорится, что Тальков вел себя агрессивно и размахивал пакетиком.

В итоге мужчину в наручниках доставили в отделение полиции, а пакет с веществом зелено-коричнегого цвета отправили на экспертизу. Против музыканта возбуждены административные дела по статьям о потреблении наркотических средств и потреблении наркотических средств в общественных местах.

[ + – ] Как и его отец, Игорь занимается музыкой Фото: igor_talkov/instagram

Игорь Тальков-младший — музыкант и певец, основатель группы "МирИмиР". На концертах исполняет песни собственного сочинения, а также песни своего отца, советского рок-музыканта Игоря Талькова, которого застрелили в СКК "Юбилейный" на концерте в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде) прямо перед выходом на сцену, 6 октября 1991 года.

В 2019 мужчину уже останавливали за рулем автомобиля в наркотическом опьянении. Ранее музыканта трижды лишали прав за езду в нетрезвом виде, а в прошлом году он устроил дебош на борту самолета, отказываясь надевать медицинскую маску.

В октябре 2022 года Тальков-младший рассказал, что получил повестку из военкомата, но воевать не пойдет.

"Меня никто никогда не заставит взять в руки оружие и на кого-то его направлять", – заявил он.

Ранее Фокус писал, что к гибели Талькова привела цепочка случайностей. Дело об убийстве музыканта возобновили в 2018 году.