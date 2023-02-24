Сина Ігоря Талькова затримали з наркотиками у центрі Москви

Чоловік раніше вже опинявся у полі зору поліції за водіння у нетверезому стані.

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41-річного Ігоря Талькова-молодшого затримано московськими поліцейськими в центрі російської столиці, повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

За інформацією журналістів, Mercedes, за кермом якого був артист, а на пасажирському сидінні його дружина, зупинили минулої ночі для перевірки працівники ДПС. Інспектор ДІБДР і поцікавився у Ігоря, чи немає в машині заборонених речовин, на що той відповів, що є гашиш.

У поліцейському звіті йдеться, що Тальков поводився агресивно і розмахував пакетиком.

У результаті чоловіка в наручниках доставили до відділення поліції, а пакет із речовиною зелено-коричневого кольору відправили на експертизу. Проти музиканта порушено адміністративні справи за статтями про споживання наркотичних засобів та споживання наркотичних засобів у громадських місцях.

[ + – ] Як і його батько, Ігор займається музикою Фото: igor_talkov/instagram

Ігор Тальков-молодший — музикант та співак, засновник гурту "МирИмир". На концертах виконує пісні власного твору, а також пісні свого батька, радянського рок-музиканта Ігоря Талькова, якого застрелили у СОК "Ювілейний" на концерті в Санкт-Петербурзі (тоді ще Ленінграді) перед виходом на сцену, 6 жовтня 1991 року.

У 2019 році чоловіка вже зупиняли за кермом автомобіля в наркотичному сп'яніння. Раніше музиканта тричі позбавляли прав за їзду в нетверезому стані, а минулого року він влаштував скандал на борту літака, відмовившись одягти медичну маску.

У жовтні 2022 року Тальков-молодший розповів, що отримав повістку з військкомату, але воювати не піде.

"Мене ніхто ніколи не змусить взяти в руки зброю і на когось її спрямовувати", – заявив він.

Раніше Фокус писав, що до загибелі Талькова привів ланцюжок випадковостей. Справу про вбивство музиканта відновили у 2018 році.