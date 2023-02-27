День принятия решений. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 февраля 2023 года

Этот понедельник благоприятный для того, чтобы расставить всё по местам во многих сферах жизни.

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Овен

Сегодня благоприятный день для примирения с важным для вас человеком, которого вы могли случайно обидеть, но гордость не позволяла сделать первый шаг к налаживанию взаимоотношений. Он ждет от вас инициативы.

Телец

Ваши неурядицы в личной жизни происходят из-за ваших необоснованных переживаний и перепадов настроения. Удачный день, чтобы проанализировать это и исправить ситуацию.

Близнецы

Не стоит сомневаться в ранее принятом решении — что сделано, то сделано. Тем более, даже если сейчас кажется, что вы ошиблись, в будущем вы поймете, что так нужно было.

Рак

Сегодня ваша разговорчивость может сыграть против вас — внимательно следите за каждым словом, чтобы не проговорится, когда не надо.

Лев

Отличный день, чтобы решить давно зависшие бытовые вопросы — так вы и жизнь себе облегчите, и порадуете своих близких.

Дева

Начало рабочей недели у вас получится очень продуктивным, вы будете на пике продуктивности. Постарайтесь сохранить этот настрой на протяжении всей недели.

Весы

Сегодня есть соблазн совершить импульсивную покупку или необдуманное действие, о котором вы вскоре можете пожалеть, будьте аккуратны.

Скорпион

Навязчивые мысли о шатком будущем будут преследовать вас целый день, не дайте им повлиять на ваше настроение, старайтесь себя отвлекать.

Стрелец

Сегодня, несмотря на понедельник, позвольте себе расслабиться и отдохнуть, ведь всех дел не переделаешь, а душевное спокойствие для вас сейчас должно быть в приоритете.

Козерог

Сегодня прислушивайтесь к своему сердцу, а не к советам окружающих, которые как никогда захотят обратиться к вам с нравоучениями.

Водолей

Проведите сегодня работу над ошибками в профессиональном плане, которые вы допускали в последнее время и это будет началом пути к разрешению всех рабочих неурядиц.

Рыбы

Очень благоприятный день для того, чтобы расставить точки над "и" с вашим партнером — время переходить на новый этап в отношениях.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ