День принятия решений. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 февраля 2023 года
Этот понедельник благоприятный для того, чтобы расставить всё по местам во многих сферах жизни.
Овен
Сегодня благоприятный день для примирения с важным для вас человеком, которого вы могли случайно обидеть, но гордость не позволяла сделать первый шаг к налаживанию взаимоотношений. Он ждет от вас инициативы.
Телец
Ваши неурядицы в личной жизни происходят из-за ваших необоснованных переживаний и перепадов настроения. Удачный день, чтобы проанализировать это и исправить ситуацию.
Близнецы
Не стоит сомневаться в ранее принятом решении — что сделано, то сделано. Тем более, даже если сейчас кажется, что вы ошиблись, в будущем вы поймете, что так нужно было.
Рак
Сегодня ваша разговорчивость может сыграть против вас — внимательно следите за каждым словом, чтобы не проговорится, когда не надо.
Лев
Отличный день, чтобы решить давно зависшие бытовые вопросы — так вы и жизнь себе облегчите, и порадуете своих близких.
Дева
Начало рабочей недели у вас получится очень продуктивным, вы будете на пике продуктивности. Постарайтесь сохранить этот настрой на протяжении всей недели.
Весы
Сегодня есть соблазн совершить импульсивную покупку или необдуманное действие, о котором вы вскоре можете пожалеть, будьте аккуратны.
Скорпион
Навязчивые мысли о шатком будущем будут преследовать вас целый день, не дайте им повлиять на ваше настроение, старайтесь себя отвлекать.
Стрелец
Сегодня, несмотря на понедельник, позвольте себе расслабиться и отдохнуть, ведь всех дел не переделаешь, а душевное спокойствие для вас сейчас должно быть в приоритете.
Козерог
Сегодня прислушивайтесь к своему сердцу, а не к советам окружающих, которые как никогда захотят обратиться к вам с нравоучениями.
Водолей
Проведите сегодня работу над ошибками в профессиональном плане, которые вы допускали в последнее время и это будет началом пути к разрешению всех рабочих неурядиц.
Рыбы
Очень благоприятный день для того, чтобы расставить точки над "и" с вашим партнером — время переходить на новый этап в отношениях.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ