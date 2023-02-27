День ухвалення рішень. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 лютого 2023 року

Цей понеділок сприятливий для того, щоб розставити все по місцях у багатьох сферах життя.

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Овен

Сьогодні сприятливий день для примирення з важливою для вас людиною, яку ви могли випадково образити, але гордість не дозволяла зробити перший крок до налагодження взаємин. Вона чекає від вас ініціативи.

Телець

Ваші негаразди в особистому житті відбуваються через ваші необґрунтовані переживання і перепади настрою. Вдалий день, щоб проаналізувати це та виправити ситуацію.

Близнюки

Не варто сумніватися в раніше ухваленому рішенні — що зроблено, те зроблено. Тим паче, навіть якщо зараз здається, що ви помилилися, у майбутньому ви зрозумієте, що так треба було.

Рак

Сьогодні ваша балакучість може зіграти проти вас — уважно стежте за кожним словом, щоб не проговоритися, коли не треба.

Лев

Відмінний день, щоб вирішити побутові питання, що давно зависли, — так ви і життя собі полегшите, і порадуєте своїх близьких.

Діва

Початок робочого тижня у вас буде дуже продуктивним, ви будете на піку продуктивності. Намагайтеся зберегти цей настрій протягом усього тижня.

Терези

Сьогодні є спокуса зробити імпульсивну покупку або необдуману дію, про яку ви незабаром можете пошкодувати, будьте обережні.

Скорпіон

Нав'язливі думки про хистке майбутнє переслідуватимуть вас цілий день, не дайте їм вплинути на ваш настрій, намагайтеся відволікати себе.

Стрілець

Сьогодні, незважаючи на понеділок, дозвольте собі розслабитися та відпочити, адже всіх справ не переробиш, а душевний спокій для вас зараз має бути у пріоритеті.

Козеріг

Сьогодні прислухайтеся до свого серця, а не до порад навколишніх, які як ніколи захочуть звернутися до вас із моралі.

Водолій

Проведіть сьогодні роботу над помилками у професійному плані, яких ви припускались останнім часом і це буде початком шляху до вирішення всіх робітничих негараздів.

Риби

Дуже сприятливий день для того, щоб розставити крапки над "і" з вашим партнером – час переходити на новий етап у стосунках.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ