Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам запланировать все в благоприятные дни.

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Лунный календарь красоты на март 2023 года:

Благоприятные дни для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31

Стрижка для быстрого роста волос: 2, 4, 6, 23, 25, 27

Кардинальная смена стрижки: 31 марта

Благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 3, 6, 7, 22-25, 28, 30, 31

Благоприятные дни для завивки волос: 17, 18, 24, 25, 27

Маникюр и педикюр: 3-7, 9, 10, 13-18, 23-25, 27, 30, 31.

Похудение и липосакция: 1-6, 22-31.

Удаление пигментных пятен и бородавок: 4, 6, 16, 27 та 27.

Эпиляция и депиляция: 8, 9, 13-18, 20, 28, 29.

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (21 марта) важно позаботится о своем питании и очищении организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Венера в Овне будет провоцировать желание покрасить волосы в яркий цвет. На 11 день после полнолуния (3 и 18 марта), который в индуистском календаре называют экадаши, придерживайтесь поста и посещайте косметолога. Также астрологи говорят, что полная Луна 7 марта повлияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl