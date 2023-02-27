Календар краси на березень 2023 року

Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити в сприятливі для цього дні, щоб результат і тривалість ефекту порадували. Цей календар допоможе вам запланувати все у сприятливі дні.

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Місячний календар краси на березень 2023:

Сприятливі дні для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31

Стрижка для швидкого росту волосся: 2, 4, 6, 23, 25, 27

Кардинальна зміна стрижки: 31 березня

Сприятливі дні для фарбування волосся: 2, 3, 6, 7, 22-25, 28, 30, 31

Сприятливі дні для завивки волосся: 17, 18, 24, 25, 27

Манікюр і педикюр: 3-7, 9, 10, 13-18, 23-25, 27, 30, 31.

Схуднення та ліпосакція: 1-6, 22-31.

Видалення пігментних плям і бородавок: 4, 6, 16, 27 та 27.

Епіляція і депіляція: 8, 9, 13-18, 20, 28, 29.

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (21 березня) важливо подбати про своє харчування й очищення організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Венера в Овні провокуватиме бажання пофарбувати волосся в яскравий колір. На 11 день після повного місяця (3 та 18 березня), який в індуїстському календарі називають екадаші, дотримуйтесь посту й відвідуйте косметолога. Також астрологи кажуть, що повний Місяць 7 березня вплине на якість сну – не перевтомлюйтеся та не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl