День, когда нужно проявить осторожность. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 февраля 2023 года

Сегодня звезды рекомендуют всем знакам Зодиака сосредоточиться на своих эмоциях и интуиции, а чтобы легче достичь поставленной цели не надо суетиться.

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Овен

Общаясь с человеком, которого вы плохо знаете, не спешите раскрывать ему душу, делясь сокровенным: скорее всего, он не станет беречь ваши тайны, и вскоре вы обнаружите, что о них стало известно всему вашему окружению.

Телец

Предложение, которое поступит сегодня, скорее всего окажется неприятной авантюрой, не теряйте бдительности и не искушайтесь пустыми обещаниями. Организм может дать предупредительный сигнал — задумайтесь об отдыхе.

Близнецы

Время, когда у вас было мрачное настроение, заканчивается. Но в ваших силах вообще сделать себя счастливым — просто доверяйте своему сердцу сегодня и не бойтесь инициировать серьезный разговор с близким вам человеком.

Рак

Для рабочей нагрузки идеально подойдет первая половина дня – вам удастся выполнить все запланированные на это время дела, а вот после обеда можно отдохнуть.

Лев

День лучше полностью посвятить работе — тогда у вас не будет времени на плохое настроение. Тем более, к вечеру вас ожидают радостные новости, возможно вы узнаете о предстоящем пополнении в семействе.

Дева

Избегайте чужих конфликтов — вас могут сделать виноватыми. Да и заступаться за, как вам кажется, невиновного человека не стоит — просто пройдите мимо ситуации. За рулем лучше не превышать скорость, дома не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Весы

Тревожность, которую вы почувствуете с самого утра, к счастью, не будет иметь под собой реальных оснований: она – не более чем влияние Луны, поэтому потерпите немного – уже завтра от нее не останется и следа.

Скорпион

Скорпионам угрожает разлад в семейной жизни, поэтому воздержитесь от выяснений отношений сегодня и уж тем более от критики. Завтра звезды будут более благосклонны к вам.

Стрелец

День продуктивный и успешный в профессиональном плане. Но новые идеи могут не понравиться руководству, поэтому приберегите их на ближайшее будущее. Дети или другие младшие родственники порадуют своими успехами.

Козерог

В рабочих делах не стоит идти привычными – проторенными – путями: конечно, действовать по знакомой схеме всегда проще, но почему бы вам не попробовать что-то новое – результат вас удивит и порадует.

Водолей

Сегодня Водолеям может поступить предложение о смене места работы — не спешите принимать решения, обдумайте все детально. Также в личной жизни могут возникнуть непредвиденные проблемы, их лучше решить немедленно.

Рыбы

У Рыб сегодня могут быть вещие сновидения — прислушайтесь к ним, там может быть подсказка на важный вопрос, который мучает вас. На работе лучше избегать дискуссий с начальством.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ