День, коли треба виявити обережність. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 лютого 2023 року

Сьогодні зірки рекомендують усім знакам Зодіаку зосередитись на своїх емоціях та інтуїції, а щоб легше досягти поставленої мети – не треба метушитися.

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Овен

Спілкуючись з людиною, яку ви погано знаєте, не поспішайте розкривати їй душу, ділячись потаємною: швидше за все, вона не берегтиме ваші таємниці, і незабаром ви виявите, що про них стало відомо всьому вашому оточенню.

Телець

Пропозиція, яка надійде сьогодні, швидше за все, виявиться неприємною авантюрою, не втрачайте пильності і не спокушайтеся порожніми обіцянками. Організм може дати попереджувальний сигнал – подумайте про відпочинок.

Близнюки

Час, коли у вас був похмурий настрій, закінчується. Але у ваших силах взагалі зробити себе щасливим — просто довіряйте своєму серцю сьогодні і не бійтеся ініціювати серйозну розмову з вашою людиною.

Рак

Для робочого навантаження ідеально підійде перша половина дня – вам вдасться виконати всі заплановані на цей час справи, а після обіду можна відпочити.

Лев

День краще повністю присвятити роботі – тоді у вас не буде часу на поганий настрій. Тим більше, до вечора на вас чекають радісні новини, можливо ви дізнаєтеся про майбутнє поповнення в сімействі.

Діва

Уникайте чужих конфліктів – вас можуть зробити винними. Та й заступатися за, як вам здається, невинну людину не варто — просто пройдіть повз ситуацію. За кермом краще не перевищувати швидкість, вдома не варто нехтувати правилами пожежної безпеки.

Терези

Тривожність, яку ви відчуєте з самого ранку, на щастя, не матиме під собою реальних підстав: вона – не більше ніж вплив Місяця, тож потерпіть трохи – вже завтра від неї не залишиться й сліду.

Скорпіон

Скорпіонам загрожує розлад у сімейному житті, тому утримайтеся від з'ясування стосунків сьогодні і тим більше від критики. Завтра зірки будуть більш прихильні до вас.

Стрілець

День продуктивний та успішний у професійному плані. Але нові ідеї можуть не сподобатися керівництву, тому заощадите їх на найближче майбутнє. Діти чи інші молодші родичі порадують своїми успіхами.

Козеріг

У робочих справах не варто йти звичними – уторованими – шляхами: звичайно, діяти за знайомою схемою завжди простіше, але чому б вам не спробувати щось нове – результат вас здивує та порадує.

Водолій

Сьогодні Водоліям може надійти пропозиція щодо зміни місця роботи — не поспішайте приймати рішення, обміркуйте все детально. Також в особистому житті можуть виникнути непередбачені проблеми, їх краще вирішити негайно.

Риби

У Риб сьогодні можуть бути пророчі сновидіння — прислухайтеся до них, там може бути підказка на важливе питання, яке мучить вас. На роботі краще уникати дискусій із керівництвом.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ