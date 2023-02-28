Календарь магнитных бурь на март 2023

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей и их настроение. Чего ожидать в марте метеозависимым людям — рассказываем дальше.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в марте?

В марте случится четыре магнитных бури на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

4 марта — магнитная буря средней интенсивности

12 марта — магнитные бури слабой интенсивности

19 марта — магнитная буря средней интенсивности

31 марта – магнитная буря средней интенсивности.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast