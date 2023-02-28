Календар магнітних бур на березень 2023

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей та їхній настрій. Чого чекати у березні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі й, відповідно, на людей. Бурі можуть тривати від кількох годин до кількох днів, а їх інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Коли чекати на магнітні бурі в березні?

У березні трапиться чотири магнітні бурі на Сонці, вплив яких буде відчутним на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, у середині та наприкінці місяця:

4 березня — магнітна буря середньої інтенсивності;

12 березня — магнітні бурі слабкої інтенсивності;

19 березня — магнітна буря середньої інтенсивності;

31 березня – магнітна буря середньої інтенсивності.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast