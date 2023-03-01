Стиль жизни
Когда венчаться и жениться в 2023 году: благоприятные даты для свадьбы
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Пары всегда ответственно относятся к выбору даты для своей свадьбы или венчания. Некоторые смотрят на символизм цифр в дате, другие обращают внимание на запрет жениться во время постов. Какую же дату выбрать для свадьбы в 2023 году?
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Когда нельзя венчаться:
- круглогодично вторникам, четвергам и субботам;
- в большие церковные праздники и накануне их;
- во время Великого поста, Петрова поста, Успенского поста и Рождественского поста);
- во время пасхального и масляного воскресенья.
Когда можно венчаться и женится в 2023 году:
- Январь – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Февраль – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.
- Апрель – 16, 23, 24, 26, 28, 30.
- Май – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.
- Июнь – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
- Июль – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
- Август – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.
- Сентябрь – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.
- Октябрь – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Ноябрь – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.
Источник: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000506