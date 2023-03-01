Стиль життя
Коли вінчатися й одружуватися у 2023 році: сприятливі дати для весілля
456
Пари завжди відповідально ставляться до вибору дати для весілля або вінчання. Деякі дивляться на символізм цифр у даті, інші звертають увагу на заборону одружуватися під час постів. Яку ж дату обрати для весілля у 2023 році?
Related video
Коли не можна вінчатися:
- цілий рік по вівторках, четвергах і суботах;
- у великі церковні свята та напередодні їх;
- під час Великого посту, Петрового посту, Успенського посту та Різдвяного посту;
- під час великодньої та олійної неділі.
Коли можна вінчатися й одружуватися у 2023 році:
- Січень — 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Лютий — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.
- Квітень — 16, 23, 24, 26, 28, 30.
- Травень — 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.
- Червень — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
- Липень — 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
- Серпень — 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.
- Вересень — 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.
- Жовтень — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Листопад — 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.
Джерело: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ru/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20=20 ukr0000506