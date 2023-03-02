Три самых верных знака Зодиака мужчин

Представители этих знаков Зодиака сильные и независимые люди, они всегда пользуются успехом у противоположного пола. Но внутренние убеждения и особенности характера делают их надежными и верными партнерами в отношениях.

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ЛЕВ

Представители этого знака всегда демонстрируют уверенность в себе и безоговорочно верят в силу собственного обаяния. Но внешняя картинка не всегда соответствует действительности. В реальности Львы часто обращают внимание на ярких и красивых представительниц противоположного пола, часто смущаются и даже сомневаются в собственной харизме. Это, а также внутренняя принципиальность, не дают Львам менять женщин, как перчатки. В большинстве случаев любой флирт на стороне у несвободных Львов заканчивается быстро и они не идут на измены.

ДЕВА

Девам свойственно стремление к размышлениям, самокопанию, самоанализу. Они любят спокойную и размеренную жизнь, в которой четко расставлены приоритеты. И верность своей половинке у них на одной из первых позиций. Еще одна особенность этого знака — он очень брезглив, в том числе в отношении случайных сексуальных партнеров. Девам можно доверять, но не никогда не стоит злоупотреблять их надежностью и порядочностью.

ВЕСЫ

Мужчины-Весы любят стабильность, серьезно принимают на себя любые обязательства, поэтому обычно на обман не идут. Они обожают баланс и равновесие, хотя не всегда их могут сохранять. Поэтому если в ваших отношениях с мужчиной-Весами есть не только страсть, а и доверительная душевная близость — будьте уверены, что этому союзу не грозят кризисы, связанные с неверностью партнера.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured