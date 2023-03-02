Три найвірніших знаки Зодіаку чоловіків

Представники цих знаків Зодіаку сильні та незалежні люди, вони завжди мають успіх із протилежною статтю. Але внутрішні переконання та особливості характеру роблять їх надійними та вірними партнерами у стосунках.

Related video

ЛЕВ

Представники цього знаку завжди демонструють впевненість у собі та беззастережно вірять у силу власної чарівності. Але зовнішня картинка не завжди відповідає дійсності. Насправді Леви часто звертають увагу на яскравих і красивих представниць протилежної статі, часто соромляться і навіть сумніваються у власній харизмі. Це, а також внутрішня принциповість, не дають Левам міняти жінок як рукавички. У більшості випадків будь-який флірт на боці у невільних Львів закінчується швидко, і вони не йдуть на зради.

ДІВА

Дівам властиве прагнення до роздумів, самокопання, самоаналізу. Вони люблять спокійне і розмірене життя, в якому чітко розставлені пріоритети. І вірність своїй половинці вони мають на одній із перших позицій. Ще одна особливість цього знака — він дуже гидливий, зокрема щодо випадкових сексуальних партнерів. Дівам можна довіряти, але не ніколи не варто зловживати їх надійністю і порядністю.

ТЕРЕЗИ

Чоловіки-Терези люблять стабільність, серйозно беруть на себе будь-які зобов'язання, тому зазвичай на обман не йдуть. Вони люблять баланс і рівновагу, хоча не завжди їх можуть зберігати. Тому якщо у ваших стосунках із чоловіком-Терезами є не лише пристрасть, а й довірча душевна близькість — будьте певні, що цьому союзу не загрожують кризи, пов'язані з невірністю партнера.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured