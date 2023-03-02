Любовный гороскоп на март 2023 года

Настоящий праздник любви приготовили Звезды для многих знаков Зодиака. Однако астрологи предупреждают — в первый месяц весны не все смогут сохранить свои романтические отношения.

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Два знака Зодиака с большой вероятностью встретят свою любовь в первый месяц весны

Скорпион

Для Скорпионов, которые уже состоят в отношениях, этот месяц будет по-настоящему ярким и радостным — вас ждут встречи и свидания, сюрпризы, много тепла и нежности. Свободные представители этого знака могут встретить свою любовь в самых неожиданных местах. Например, в общественном транспорте или же просто на улице. Чувства будут очень глубокими и отношения будут развиваться быстро.

Стрелец

Свободным Стрельцам звезды помогут наконец-то определиться и понять кого они хотите видеть рядом. Выбирайте партнера тщательно и не бойтесь прошлого горького опыта — вы уже сделали все выводы и учли все ошибки. Этот март, а также вся весна, будут радовать Стрельцов и помогут обрести уверенность в себе, в собственной уникальности и неповторимости. А это, в свою очередь, обязательно привлечет в вашу жизнь достойного партнера.

А вот три знака Зодиака, возможно, разочаруются в любви

Козерог

Помните — если проблему обсуждать сразу и не откладывать в долгий ящик, она не приведет к разрыву отношений.

Телец

Соблазн изменить партнеру будет высок. Март может увлечь удивительным романом, но не спешите сжигать мосты — они могут еще пригодиться.

Весы

Этот месяц будет насыщен новыми знакомствами. Однако они могут оказаться как положительными, так и не слишком приятными.

Напряжение в личной жизни может возникнуть и у Овнов, Близнецов и Львов

Овен

Хорошое время пересмотреть свои ошибки. Вам, возможно, придется попросить прощения у своего партнера за очень старые обиды. Сделайте это с чистым сердцем и ситуация сразу же станет лучше.

Близнецы

Может показаться, что чувства между Вами и партнером остыли. Однако это не значит, что нужно сразу обрубать все хвосты и прощаться с любимым человеком. Проявите мудрость — у Вас ее достаточно.

Лев

Звезды помогут принять важное решение, касающееся любимого человека. Правда, нужно помнить, что ответственность за все поступки будете нести именно вы.

Немного спокойнее будут развиваться личные отношения у Раков, Дев, Водолеев и Рыб

Рак

Любовные связи тесно переплетаются с деловыми контактами и финансовыми интересами. Если профессиональная сфера для вас важнее, подумайте, следует ли строить на этом этапе романтические отношения.

Дева

Важно набраться терпения и смириться с некоторыми обстоятельствами, возможно, принять условия партнера, если хотите сохранить давно сформировавшиеся отношения.

Водолей

Неожиданно на вашем пути может появиться человек из прошлого, который подтолкнет к необходимости пересмотреть свою любовную жизнь.

Рыбы

В этом месяце следует готовиться к худшему развитию сценария. Но чтобы избежать его лучше больше отдыхать в одиночестве или уехать в небольшое путешествие.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured