Любовний гороскоп на березень 2023 року

Справжнє свято кохання приготували Зірки для багатьох знаків Зодіаку. Проте астрологи попереджають — у перший місяць весни не всі зможуть зберегти свої романтичні стосунки.

Related video

Два знаки Зодіаку з великою ймовірністю зустрінуть своє кохання в перший місяць весни

Скорпіон

Для Скорпіонів, які вже перебувають у стосунках, цей місяць буде по-справжньому яскравим і радісним — на вас чекають зустрічі та побачення, сюрпризи, багато тепла та ніжності. Вільні представники цього знака можуть зустріти своє кохання в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у громадському транспорті чи просто на вулиці. Почуття будуть дуже глибокими і стосунки розвиватимуться швидко.

Стрілець

Вільним Стрільцям зірки допоможуть нарешті визначитися і зрозуміти кого вони бажають бачити поруч. Обирайте партнера ретельно і не бійтеся минулого гіркого досвіду — ви вже зробили всі висновки та врахували всі помилки. Цей березень, а також вся весна, радуватимуть Стрільців і допоможуть здобути впевненість у собі, у своїй унікальності та неповторності. А це, зі свого боку, обов'язково приверне до вашого життя гідного партнера.

А ось три знаки Зодіаку, можливо, розчаруються у коханні

Козеріг

Пам'ятайте — якщо проблему обговорювати одразу і не відкладати у довгу скриньку, вона не призведе до розриву стосунків.

Телець

Спокуса змінити партнера буде високою. Березень може захопити дивовижним романом, але не поспішайте спалювати мости — вони можуть стати у пригоді.

Терези

Цей місяць буде насичений новими знайомствами. Однак вони можуть виявитися як позитивними, так і не надто приємними.

Напруга в особистому житті може виникнути і в Овнів, Близнюків та Левів

Овен

Гарний час, щоб переглянути свої помилки. Вам, можливо, доведеться просити вибачення у свого партнера за дуже старі образи. Зробіть це з чистим серцем і ситуація відразу стане кращою.

Близнюки

Може здатися, що почуття між Вами та партнером охолонули. Однак це не означає, що потрібно одразу обрубувати всі хвости і прощатися з коханою людиною. Проявіть мудрість — у Вас її достатньо.

Лев

Зірки допоможуть ухвалити важливе рішення щодо коханої людини. Щоправда, треба пам'ятати, що відповідальність за всі вчинки нестимете саме ви.

Трохи спокійніше розвиватимуться особисті стосунки у Раків, Дів, Водоліїв і Риб.

Рак

Любовні зв'язки тісно переплітаються з діловими контактами та фінансовими інтересами. Якщо професійна сфера для вас важливіша, подумайте, чи варто будувати на цьому етапі романтичні стосунки.

Діва

Важливо набратися терпіння і змиритися з деякими обставинами, можливо, прийняти умови партнера, якщо хочете зберегти стосунки, що давно сформувалися.

Водолій

Несподівано на вашому шляху може з'явитися людина з минулого, яка спонукає до необхідності переглянути своє любовне життя.

Риби

Цього місяця варто готуватися до найгіршого розвитку сценарію. Але щоб уникнути його краще більше відпочивати на самоті або виїхати у невелику подорож.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured