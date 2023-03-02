Любовний гороскоп на березень 2023 року
Справжнє свято кохання приготували Зірки для багатьох знаків Зодіаку. Проте астрологи попереджають — у перший місяць весни не всі зможуть зберегти свої романтичні стосунки.
Два знаки Зодіаку з великою ймовірністю зустрінуть своє кохання в перший місяць весни
Скорпіон
Для Скорпіонів, які вже перебувають у стосунках, цей місяць буде по-справжньому яскравим і радісним — на вас чекають зустрічі та побачення, сюрпризи, багато тепла та ніжності. Вільні представники цього знака можуть зустріти своє кохання в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у громадському транспорті чи просто на вулиці. Почуття будуть дуже глибокими і стосунки розвиватимуться швидко.
Стрілець
Вільним Стрільцям зірки допоможуть нарешті визначитися і зрозуміти кого вони бажають бачити поруч. Обирайте партнера ретельно і не бійтеся минулого гіркого досвіду — ви вже зробили всі висновки та врахували всі помилки. Цей березень, а також вся весна, радуватимуть Стрільців і допоможуть здобути впевненість у собі, у своїй унікальності та неповторності. А це, зі свого боку, обов'язково приверне до вашого життя гідного партнера.
А ось три знаки Зодіаку, можливо, розчаруються у коханні
Козеріг
Пам'ятайте — якщо проблему обговорювати одразу і не відкладати у довгу скриньку, вона не призведе до розриву стосунків.
Телець
Спокуса змінити партнера буде високою. Березень може захопити дивовижним романом, але не поспішайте спалювати мости — вони можуть стати у пригоді.
Терези
Цей місяць буде насичений новими знайомствами. Однак вони можуть виявитися як позитивними, так і не надто приємними.
Напруга в особистому житті може виникнути і в Овнів, Близнюків та Левів
Овен
Гарний час, щоб переглянути свої помилки. Вам, можливо, доведеться просити вибачення у свого партнера за дуже старі образи. Зробіть це з чистим серцем і ситуація відразу стане кращою.
Близнюки
Може здатися, що почуття між Вами та партнером охолонули. Однак це не означає, що потрібно одразу обрубувати всі хвости і прощатися з коханою людиною. Проявіть мудрість — у Вас її достатньо.
Лев
Зірки допоможуть ухвалити важливе рішення щодо коханої людини. Щоправда, треба пам'ятати, що відповідальність за всі вчинки нестимете саме ви.
Трохи спокійніше розвиватимуться особисті стосунки у Раків, Дів, Водоліїв і Риб.
Рак
Любовні зв'язки тісно переплітаються з діловими контактами та фінансовими інтересами. Якщо професійна сфера для вас важливіша, подумайте, чи варто будувати на цьому етапі романтичні стосунки.
Діва
Важливо набратися терпіння і змиритися з деякими обставинами, можливо, прийняти умови партнера, якщо хочете зберегти стосунки, що давно сформувалися.
Водолій
Несподівано на вашому шляху може з'явитися людина з минулого, яка спонукає до необхідності переглянути своє любовне життя.
Риби
Цього місяця варто готуватися до найгіршого розвитку сценарію. Але щоб уникнути його краще більше відпочивати на самоті або виїхати у невелику подорож.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured