В Лондоне выставили на продажу самый дорогой дом британской столицы за 250 млн фунтов стерлингов

Когда-то вилла "Холм" считалась слишком уродливой, а теперь является самой желанной резиденцией Лондона.

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Лондонская резиденция "Холм" может стать самой дорогой в Британии, а то и во всем мире. Виллу в Риджентс-парке выставили на продажу за четверть миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Вилла The Holme была спроектирована архитектором Децимусом Бертоном в 1818 году для его отца. Также Децимус проектировал Арку Веллингтона, сейчас украшающую центр Лондона.

[ + – ] Резиденция "Холм" на старинной гравюре Фото: The friends of regents park

Резиденция была "Холм" построена в эпоху Регентства на 4 акрах земли в престижном Риджентс-парке. Сейчас в этом районе у Вестминстера расположен Лондонский зоопарк, некоторые здания университета и частная резиденция посла США.

В то время "Холм" считался слишком уродливым и слишком огромным. Децимус создал его, рассчитывая на девять своих братьев и сестер. Но годы спустя его называли "самым желанным домом Лондона".

[ + – ] Резиденция "Холм" Фото: The friends of regents park

Сейчас резиденция принадлежит королевской семье Саудовской Аравии. Принц Абдулла бин Халид бин Султан Аль Сауд считается одним из бенефициарных владельцев.

Сегодня дельцы на верхнем уровне рынка недвижимости находятся в состоянии сильного возбуждения. Они видят в этом доказательство того, что Лондон является самым востребованным городом в мире, а цены на недвижимость в британской столице превосходят Нью-Йорк, Париж, Токио и прочие мировые столицы.

[ + – ] Вид на "Холм" со стороны озера Фото: The friends of regents park

Подробностей про "Холм" немного, известно, что в нем 20 спален и гардеробных, а сады спускаются к озеру. В 1935 году он был продан за скромные 40 000 фунтов стерлингов (2,25 миллиона фунтов стерлингов в сегодняшнем эквиваленте).

Одно время он принадлежал достопочтенному Питеру Плейделл-Бувери и его жене Одри, незаконнорожденной внучке короля Эдуарда VII по матери. Она была известной светской львицей, которая принимала у себя таких селебрити ХХ века, как Сесил Битон, Уинстон Черчилль и Фред Астер.

[ + – ] Резиденция "Холм" в витажном журнале Фото: The friends of regents park

После вилла некоторое время принадлежала Лондонскому университету, а ее сады были публичными.

Если покупатель заплатит 250 миллионов фунтов за "самый желанный дом Лондона", то побьет предыдущий рекорд. Особняк с 45 комнатами с видом на Гайд-парк, принадлежащий китайскому миллиардеру Хуи Ка Ян был продан три года назад за 210 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Фокус писал о самых дорогих домах и резиденциях мира. Большинство из них расположены в США.