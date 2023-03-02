У Лондоні виставили на продаж найдорожчий будинок британської столиці за 250 млн фунтів стерлінгів

Колись вілла "Холм" вважалася надто потворною, а тепер є найбажанішою резиденцією Лондона.

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Лондонська резиденція "Холм" може стати найдорожчою у Британії, а то й у всьому світі. Віллу в Ріджентс-парку виставили на продаж за чверть мільярда фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Вілла The Holme була спроєктована архітектором Децимусом Бертоном у 1818 році для його батька. Також Децимус проєктував Арку Веллінгтона, яка зараз прикрашає центр Лондона.

[ + – ] Резиденція "Холм" на старовинній гравюрі Фото: The friends of regents park

Резиденція була "Холм" побудована в епоху Регентства на 4 акрах землі у престижному Ріджентс-парку. Зараз у цьому районі біля Вестмінстера розташований Лондонський зоопарк, деякі будівлі університету та приватна резиденція посла США.

На той час "Холм" вважався надто потворним і надто величезним. Децимус створив його, розраховуючи на дев'ять своїх братів і сестер. Але через роки його називали "найбажанішим будинком Лондона".

[ + – ] Резиденція "Холм" Фото: The friends of regents park

Наразі резиденція належить королівській родині Саудівської Аравії. Принц Абдулла бін Халід бін Султан Аль Сауд вважається одним із бенефіціарних власників.

Сьогодні ділки на верхньому рівні ринку нерухомості перебувають у стані сильного збудження. Вони вбачають у цьому доказ того, що Лондон є найпопулярнішим містом у світі, а ціни на нерухомість у британській столиці перевершують Нью-Йорк, Париж, Токіо й інші світові столиці.

[ + – ] Вид на Холм із боку озера Фото: The friends of regents park

Подробиць про "Холм" небагато, відомо, що в ньому 20 спалень і вбиралень, а сади спускаються до озера. У 1935 році його продали за скромні 40 000 фунтів стерлінгів (2,25 мільйона фунтів стерлінгів у сьогоднішньому еквіваленті).

Свого часу він належав високоповажному Пітеру Плейделл-Бувері та його дружині Одрі, незаконнонародженій внучці короля Едуарда VII по матері. Вона була відомою світською левицею, яка приймала у себе таких селебріті ХХ століття, як Сесіл Бітон, Вінстон Черчілль та Фред Астер.

[ + – ] Резиденція "Холм" у вітажному журналі Фото: The friends of regents park

Після вілла якийсь час належала Лондонському університету, а її сади були публічними.

Якщо покупець заплатить 250 мільйонів фунтів за "найбажаніший будинок Лондона", то поб'є попередній рекорд. Маєток із 45 кімнатами із видом на Гайд-парк, що належить китайському мільярдеру Хуі Ка Ян, був проданий три роки тому за 210 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус писав про найдорожчі будинки та резиденції світу. Більшість із них розташовані в США.