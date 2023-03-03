Удачная пятница. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 марта 2023 года
Благоприятный день для сделок, ремонта и время с семьей. Но у некоторых могут быть неурядицы в личной жизни.
Овен
Вашей семье очень не хватает внимания от вас. Уделите время им сегодня: позвоните, отправьте небольшой подарочек или приготовьте вкусный ужин и проведите вечер вместе за разговорами.
Телец
День благоприятный для сделок и подписания договоров. Также сегодня можно совершать крупные покупки или важные решения — результат вас порадует.
Близнецы
Звезды советуют заканчивать эту неделю максимально расслаблено и спокойно. Не беритесь за сложные дела — оставьте их на понедельник. Вечером порадуйте себя, например, чем-то вкусным.
Рак
Сегодня можно смело приступать к ремонту или строительству – процесс не будет таким тяжелым и долгим, как кажется, а результат порадует.
Лев
В личной жизни сегодня могут быть какие-то неурядицы. Постарайтесь избегать любых конфронтаций с вашей половинкой, чтобы это не переросло в конфликт.
Дева
У вас была продуктивная рабочая неделя, поэтому сегодня вы заслужили на пятничный выходной — звезды советуют провести его наедине с собой и своим любимым занятием.
Весы
Сегодня благоприятный день для выяснения недосказанного между вами и каким-то близким для вас человеком. Откровенный разговор поможет решить давно назревшую проблему.
Скорпион
Вы уже приняли какое-то важное решение, но боялись озвучить его. Сегодня самое время сделать это.
Стрелец
Сегодня смело и уверенно можно отправляться в любые поездки – как путешествия, так и командировки: препятствий на пути не возникнет, а все намеченные дела удастся удачно выполнить.
Козерог
Вас сегодня попытаются обмануть или обхитрить. Будьте очень внимательны и проверяйте всю информацию.
Водолей
Благоприятный день для разного рода гаданий и предсказаний. Все, что вы услышите сегодня про свое будущее, окажется правдой.
Рыбы
Отличный день, чтобы выполнить что-то из списка давно запланированного, до чего все никак не доходили руки. Также сегодня возможен какой-то выигрыш.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ