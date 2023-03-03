Вдала п'ятниця. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 березня 2023 року

Сприятливий день для угод, ремонту та часу із сім'єю. Але в деяких можуть бути негаразди в особистому житті.

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Овен

Вашій сім'ї дуже не вистачає уваги від вас. Приділіть їм час сьогодні: зателефонуйте, відправте невеликий подаруночок або приготуйте смачну вечерю і проведіть вечір разом за розмовами.

Телець

День сприятливий для угод та підписання договорів. Також сьогодні можна робити великі покупки або важливі рішення — результат вас порадує.

Близнюки

Зірки радять закінчувати цей тиждень максимально розслаблено та спокійно. Не беріться за складні справи, залиште їх на понеділок. Увечері порадуйте себе, наприклад, чимось смачним.

Рак

Сьогодні можна сміливо приступати до ремонту чи будівництва – процес не буде таким важким та довгим, як здається, а результат порадує.

Лев

В особистому житті сьогодні можуть бути якісь негаразди. Намагайтеся уникати будь-яких конфронтацій з вашою половинкою, щоб це не переросло в конфлікт.

Діва

У вас був продуктивний робочий тиждень, тому сьогодні ви заслужили на п'ятничний вихідний — зірки радять провести його наодинці із собою та своїм улюбленим заняттям.

Терези

Сьогодні сприятливий день для з'ясування недомовленого між вами та якоюсь близькою для вас людиною. Відверта розмова допоможе вирішити проблему, що давно назріла.

Скорпіон

Ви вже ухвалили якесь важливе рішення, але боялися озвучити його. Сьогодні саме час зробити це.

Стрілець

Сьогодні сміливо та впевнено можна вирушати у будь-які поїздки – як подорожі, так і відрядження: перешкод на шляху не виникне, а всі намічені справи вдасться вдало виконати.

Козеріг

Вас сьогодні спробують обдурити або обхитрити. Будьте дуже уважні та перевіряйте всю інформацію.

Водолій

Сприятливий день для різноманітних ворожінь і передбачень. Все, що ви почуєте сьогодні про своє майбутнє, виявиться правдою.

Риби

Відмінний день, щоб виконати щось із списку давно запланованого, до чого все ніяк не доходили руки. Також сьогодні можливий якийсь виграш.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ