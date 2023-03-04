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Стиль жизни

Памела Андерсон рассказала, что была "очень застенчивой" перед тем, как позировала для Playboy

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Фото: Variety | Памела Андерсон

Знаменитость поведала, что ей потребовалось стать фотомоделью, чтобы стать уверенней в себе.

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55-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон сказала, что впервые позировать для Playboy в 1989 году было ее "первым чувством свободы", поскольку она в детстве страдала от "изнурительной" застенчивости. Об этом она сказала ET Canada.

"Я была болезненно застенчивой и эта застенчивость была чем-то изнурительным, — объяснила она. — Я ненавидела то, как я выгляжу, я ненавидела все. Я была такой застенчивой и всегда думала, что все красивые, и у меня просто не было уверенности в себе".

Звезда "Спасателей Малибу" почти упустила возможность позировать для обложки глянца за октябрь 1989 года, признавшись, что сначала отказывалась от публикации.

"Затем я была в Ванкувере и Playboy несколько раз подходили ко мне, а я сказала "нет". Наконец, я оказалась в ситуации и подумала: "Почему бы и нет? Давайте я попробую это", — рассказала знаменитость.

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Памела Андерсон
Фото: Variety

По словам Андерсон, когда она попала в Лос-Анджелес, ее переполнял адреналин и она была напугана.

"Тогда я сделала свою первую фотосессию для Playboy. Это была первая вспышка, когда я открыла глаза, и мне показалось, что я падаю со скалы. Было действительно такое ощущение, что я просто. Это было моим первым чувством свободы", — продолжила Памела.

Напомним, последний документальный фильм Netflix — "Памела, история любви" — вышел в начале этого года, отчасти в ответ на сериал Hulu "Пэм и Томми". В драме в роли Памелы играет Лили Джеймс и рассказала историю ее восхождения к славе, а также отношениях с Томми Ли. Памела не одобрила сериал и ее новый документальный фильм рассматривается, как попытка исправить ситуацию.

Также Фокус писал, что Памела Андерсон снялась обнаженной для нового выпуска Interview Magazine.