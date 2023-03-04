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Стиль життя

Памела Андерсон розповіла, що була "дуже сором'язливою" перед тим, як позувала для Playboy

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Фото: Variety | Памела Андерсон

Знаменитість розповіла, що їй довелось стати фотомоделлю, щоб стати впевненішою в собі.

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55-річна американська акторка та фотомодель Памела Андерсон сказала, що вперше позувати для Playboy в 1989 році було її "першим почуттям свободи", оскільки вона в дитинстві страждала від "виснажливої" сором'язливості. Про це вона повідомила ET Canada.

"Я була болісно сором'язливою і ця сором'язливість була чимось виснажливим, — пояснила вона. — Я ненавиділа те, як я виглядаю, я ненавиділа все. Я була такою сором'язливою і завжди думала, що всі красиві, й у мене просто не було впевненості в собі".

Зірка "Рятувальників Малібу" майже пропустила можливість позувати для обкладинки глянцю за жовтень 1989 року, зізнавшись, що спочатку відмовлялася від публікації.

"Потім я була у Ванкувері і Playboy кілька разів підходили до мене, а я сказала "ні". Нарешті, я опинилася в ситуації і подумала: "Чому б і ні? Давайте я спробую це", — розповіла знаменитість.

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Памела Андерсон
Фото: Variety

За словами Андерсон, коли вона потрапила в Лос-Анджелес, її переповнював адреналін і вона була налякана.

"Тоді я зробила свою першу фотосесію для Playboy. Це був перший спалах, коли я розплющила очі, і мені здалося, що я падаю зі скелі. Було справді таке відчуття, що я просто. Це було моїм першим почуттям свободи", — продовжила Памела.

Нагадаємо, останній документальний фільм Netflix — "Памела, історія кохання" — вийшов на початку цього року, частково у відповідь на серіал Hulu "Пем і Томмі". У драмі в ролі Памели грає Лілі Джеймс і розповіла історію її сходження до слави, а також стосунки з Томмі Лі. Памела не схвалила серіал і її новий документальний фільм розглядається як спроба виправити ситуацію.

Також Фокус писав, що Памела Андерсон знялася оголеною для нового випуску Interview Magazine.