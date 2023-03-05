Звездный фитнес-инструктор рассказала, чего не стоит делать в спортзале
Чтобы поход в спортзал не превратился в сплошное разочарование, стоит соблюдать элементарные правила, которые многие игнорируют.
Поведение в спортзале подразумевает определенный этикет, о котором знают не все. Исправить эту проблему решила звездный фитнес-тренер из Нью-Йорка Бек Долан, основательница компании по питанию и фитнесу под названием Sweat With Bec и инструктор многих голливудских знаменитостей, и рассказала Daily Mail, что нужно, а чего нельзя делать во время занятий спортом в зале, где тренируются и другие люди.
Первым делом Бек просит всех, кто пользовался тренажерами, убирать за собой.
"Ничто так не раздражает как персонал, так и других посетителей тренажерного зала, как доступ к пропитанному потом тренажеру или невозможность найти необходимое оборудование, потому что оно не было убрано должным образом", – подчеркнула она.
Второй момент, который немало раздражает посетителей спортзала, это стоящий рядом с ними человек, ожидающий, когда они закончат пользоваться тем или иным тренажером.
"Если кто-то использует что-то, что вы хотите, пожалуйста, спросите, сколько времени им осталось, дайте им спокойно закончить свой сет, вместо того, чтобы стоять и смотреть, как они заканчивают", – объяснила Бек., но ровно до тех пор, пока не затронуты интересы других. Например, любителям селфи стоит помнить, что, делая фото, необходимо помнить, что в кадре не должно быть других людей, которые в это же время занимаются и не всегда выглядят фотогенично.
"Если вы снимаете свою тренировку, убедитесь, что на видео никого нет, если у вас нет разрешения, а если вы посещаете занятия, сначала попросите инструктора разрешить все", – посоветовала Бек.
Не лишним будет в спортзале свести разговоры к минимуму, чтобы это не влияло на качество тренировок, однако не стоит игнорировать персонал. Лучше сказать человеку "привет" и улыбнуться, чем пройти мимо с безразличным видом.
Долан рекомендует всегда иметь при себе дезодорант, а также занимать места столько, чтобы его хватало другим. В частности, это касается занятий йогой, которые проводятся на ковриках.
Наконец, знаменитый тренер отметила, что посетитель тренажерного зала всегда должен быть в контакте со своим инструктором:
"Если вам нужно уйти с занятий пораньше, попробуйте предупредить инструктора перед началом, убедитесь, что у вас есть место сзади, и незаметно уходите".
Среди других вещей, которые не нужно делать в спортзале, Бек назвала следующие:
- не тратить слишком много времени на селфи, используя зал как личную фотобудку;
- не включать громко музыку на телефонах. Для этого есть наушники;
- не включать звук и громкую связь на телефоне;
- не носить с собой металлическую бутылку с водой. Громкий звук при падении может напугать или вывести из равновесия других;
- не слишком шуметь. Тренер объяснила, что "звуки, исходящие от вас во время тренировки", никогда не должны "походить на то, что вы занимаетесь сексом".
- не игнорировать инструктора. Если не получилось приехать на занятия, необходимо заранее об этом предупреждать.
Ранее Фокус писал, что для достижения хорошей физической формы человеку достаточно заниматься фитнесом всего семь минут в день.