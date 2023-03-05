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Стиль жизни

Звездный фитнес-инструктор рассказала, чего не стоит делать в спортзале

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Фото: Getty | Поведение в спортзале подразумевает определенный этикет, о котором знают не все

Чтобы поход в спортзал не превратился в сплошное разочарование, стоит соблюдать элементарные правила, которые многие игнорируют.

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Поведение в спортзале подразумевает определенный этикет, о котором знают не все. Исправить эту проблему решила звездный фитнес-тренер из Нью-Йорка Бек Долан, основательница компании по питанию и фитнесу под названием Sweat With Bec и инструктор многих голливудских знаменитостей, и рассказала Daily Mail, что нужно, а чего нельзя делать во время занятий спортом в зале, где тренируются и другие люди.

Первым делом Бек просит всех, кто пользовался тренажерами, убирать за собой.

"Ничто так не раздражает как персонал, так и других посетителей тренажерного зала, как доступ к пропитанному потом тренажеру или невозможность найти необходимое оборудование, потому что оно не было убрано должным образом", – подчеркнула она.

Второй момент, который немало раздражает посетителей спортзала, это стоящий рядом с ними человек, ожидающий, когда они закончат пользоваться тем или иным тренажером.

"Если кто-то использует что-то, что вы хотите, пожалуйста, спросите, сколько времени им осталось, дайте им спокойно закончить свой сет, вместо того, чтобы стоять и смотреть, как они заканчивают", – объяснила Бек., но ровно до тех пор, пока не затронуты интересы других. Например, любителям селфи стоит помнить, что, делая фото, необходимо помнить, что в кадре не должно быть других людей, которые в это же время занимаются и не всегда выглядят фотогенично.

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В спортзале важно уважать личное пространство лругих людей
Фото: Andrea Piacquadio / pexels.com

"Если вы снимаете свою тренировку, убедитесь, что на видео никого нет, если у вас нет разрешения, а если вы посещаете занятия, сначала попросите инструктора разрешить все", – посоветовала Бек.

Не лишним будет в спортзале свести разговоры к минимуму, чтобы это не влияло на качество тренировок, однако не стоит игнорировать персонал. Лучше сказать человеку "привет" и улыбнуться, чем пройти мимо с безразличным видом.

Долан рекомендует всегда иметь при себе дезодорант, а также занимать места столько, чтобы его хватало другим. В частности, это касается занятий йогой, которые проводятся на ковриках.

Наконец, знаменитый тренер отметила, что посетитель тренажерного зала всегда должен быть в контакте со своим инструктором:

"Если вам нужно уйти с занятий пораньше, попробуйте предупредить инструктора перед началом, убедитесь, что у вас есть место сзади, и незаметно уходите".

Среди других вещей, которые не нужно делать в спортзале, Бек назвала следующие:

  • не тратить слишком много времени на селфи, используя зал как личную фотобудку;
  • не включать громко музыку на телефонах. Для этого есть наушники;
  • не включать звук и громкую связь на телефоне;
  • не носить с собой металлическую бутылку с водой. Громкий звук при падении может напугать или вывести из равновесия других;
  • не слишком шуметь. Тренер объяснила, что "звуки, исходящие от вас во время тренировки", никогда не должны "походить на то, что вы занимаетесь сексом".
  • не игнорировать инструктора. Если не получилось приехать на занятия, необходимо заранее об этом предупреждать.

Ранее Фокус писал, что для достижения хорошей физической формы человеку достаточно заниматься фитнесом всего семь минут в день.