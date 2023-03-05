Звездный фитнес-инструктор рассказала, чего не стоит делать в спортзале

Чтобы поход в спортзал не превратился в сплошное разочарование, стоит соблюдать элементарные правила, которые многие игнорируют.

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Поведение в спортзале подразумевает определенный этикет, о котором знают не все. Исправить эту проблему решила звездный фитнес-тренер из Нью-Йорка Бек Долан, основательница компании по питанию и фитнесу под названием Sweat With Bec и инструктор многих голливудских знаменитостей, и рассказала Daily Mail, что нужно, а чего нельзя делать во время занятий спортом в зале, где тренируются и другие люди.

Первым делом Бек просит всех, кто пользовался тренажерами, убирать за собой.

"Ничто так не раздражает как персонал, так и других посетителей тренажерного зала, как доступ к пропитанному потом тренажеру или невозможность найти необходимое оборудование, потому что оно не было убрано должным образом", – подчеркнула она.

Второй момент, который немало раздражает посетителей спортзала, это стоящий рядом с ними человек, ожидающий, когда они закончат пользоваться тем или иным тренажером.

"Если кто-то использует что-то, что вы хотите, пожалуйста, спросите, сколько времени им осталось, дайте им спокойно закончить свой сет, вместо того, чтобы стоять и смотреть, как они заканчивают", – объяснила Бек., но ровно до тех пор, пока не затронуты интересы других. Например, любителям селфи стоит помнить, что, делая фото, необходимо помнить, что в кадре не должно быть других людей, которые в это же время занимаются и не всегда выглядят фотогенично.

[ + – ] В спортзале важно уважать личное пространство лругих людей Фото: Andrea Piacquadio / pexels.com

"Если вы снимаете свою тренировку, убедитесь, что на видео никого нет, если у вас нет разрешения, а если вы посещаете занятия, сначала попросите инструктора разрешить все", – посоветовала Бек.

Не лишним будет в спортзале свести разговоры к минимуму, чтобы это не влияло на качество тренировок, однако не стоит игнорировать персонал. Лучше сказать человеку "привет" и улыбнуться, чем пройти мимо с безразличным видом.

Долан рекомендует всегда иметь при себе дезодорант, а также занимать места столько, чтобы его хватало другим. В частности, это касается занятий йогой, которые проводятся на ковриках.

Наконец, знаменитый тренер отметила, что посетитель тренажерного зала всегда должен быть в контакте со своим инструктором:

"Если вам нужно уйти с занятий пораньше, попробуйте предупредить инструктора перед началом, убедитесь, что у вас есть место сзади, и незаметно уходите".

Среди других вещей, которые не нужно делать в спортзале, Бек назвала следующие:

не тратить слишком много времени на селфи, используя зал как личную фотобудку;

не включать громко музыку на телефонах. Для этого есть наушники;

не включать звук и громкую связь на телефоне;

не носить с собой металлическую бутылку с водой. Громкий звук при падении может напугать или вывести из равновесия других;

не слишком шуметь. Тренер объяснила, что "звуки, исходящие от вас во время тренировки", никогда не должны "походить на то, что вы занимаетесь сексом".

не игнорировать инструктора. Если не получилось приехать на занятия, необходимо заранее об этом предупреждать.

Ранее Фокус писал, что для достижения хорошей физической формы человеку достаточно заниматься фитнесом всего семь минут в день.