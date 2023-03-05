Зіркова фітнес-інструкторка розповіла, чого не варто робити у спортзалі

Щоб похід у спортзал не перетворився на суцільне розчарування, варто дотримуватися елементарних правил, які багато хто ігнорує.

Related video

Поведінка у спортзалі передбачає певний етикет, про який знають не всі. Виправити цю проблему вирішила зіркова фітнес-тренерка із Нью-Йорка Бек Долан, засновниця компанії з харчування та фітнесу під назвою Sweat With Bec та інструкторка багатьох голлівудських знаменитостей, і розповіла Daily Mail, що потрібно, а чого не можна робити під час занять спортом у залі де тренуються та інші люди.

Насамперед Бек просить усіх, хто користувався тренажерами, прибирати за собою.

"Ніщо так не дратує як персонал, так і інших відвідувачів тренажерного залу, як доступ до просоченого потом тренажера або неможливість знайти необхідне обладнання, тому що воно не було прибрано належним чином", — наголосила вона.

Другий момент, який чимало дратує відвідувачів спортзалу, це людина, яка стоїть поряд з ними, чекає, коли вони закінчать користуватися тим чи іншим тренажером.

"Якщо хтось використовує щось, що ви хочете, будь ласка, запитайте, скільки часу їм залишилося, дайте їм спокійно закінчити свій сет замість того, щоб стояти і дивитися, як вони закінчують", — пояснила Бек, але рівно доти, доки не порушені інтереси інших. Наприклад, любителям селфі варто пам'ятати, що, роблячи фото, необхідно пам'ятати, що в кадрі не повинно бути інших людей, які в цей час займаються і не завжди виглядають фотогенічно.

[ + – ] У спортзалі важливо поважати особистий простір інших людей Фото: Andrea Piacquadio / pexels.com

"Якщо ви знімаєте своє тренування, переконайтеся, що на відео нікого немає, якщо ви не маєте дозволу, а якщо ви відвідуєте заняття, спочатку попросіть інструктора дозволити все", — порадила Бек.

Не зайвим буде в спортзалі звести до мінімуму розмови, щоб це не впливало на якість тренувань, проте не варто ігнорувати персонал. Краще сказати людині "привіт" і посміхнутися, ніж пройти повз байдужий вигляд.

Долан рекомендує завжди мати при собі дезодорант, а також займати стільки місця, щоб його вистачало іншим. Зокрема, це стосується занять йогою, які проводяться на килимках.

Зрештою, знаменита тренерка зазначила, що відвідувач тренажерного залу завжди має бути в контакті зі своїм інструктором:

"Якщо вам потрібно піти із занять раніше, спробуйте попередити інструктора перед початком, переконайтеся, що у вас є місце ззаду, і непомітно йдіть".

Серед інших речей, які не потрібно робити у спортзалі, Бек назвала такі:

не витрачати надто багато часу на селфі, використовуючи зал як особисту фотобудку;

не вмикати голосно музику на телефонах. Для цього є навушники;

не включати звук та гучний зв'язок на телефоні;

не носити із собою металеву пляшку з водою. Гучний звук під час падіння може налякати чи вивести з рівноваги інших;

не надто шуміти. Тренерка пояснила, що "звуки, що виходять від вас під час тренування", ніколи не повинні бути "схожим на те, що ви займаєтеся сексом".

не ігнорувати інструктора. Якщо не вдалося приїхати на заняття, необхідно заздалегідь про це попереджати.

Раніше Фокус писав, що для досягнення гарної фізичної форми людині достатньо займатися фітнесом лише сім хвилин на день.