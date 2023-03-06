Избегайте конфликтов и отпускайте обиды. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 марта 2023 года

День, когда нужно принимать самые серьезные решения, касающиеся вашей профессиональной сферы.

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Овен

Не стоит игнорировать человека, который захочет извиниться за нанесенную ранее обиду: какой бы сильной она ни была, дайте ему шанс раскаяться, а себя освободите от связанной с ней моральной тяжести.

Телец

Возможно, у вас появиться желание возобновить общение с бывшим партнером. И именно этот разговор натолкнет вас на решение сложной теперешней проблемы. Будьте благодарны прошлому.

Близнецы

Высокий риск конфликтов с окружающими. Постарайтесь не раздражаться по пустякам и не упрекать партнера. На работе также лучше всего больше молчать и слушать.

Рак

Не стоит сегодня даже пытаться выяснять отношения с кем бы то ни было — все попытки закончаться ссорой и конструктивного разговора не получится. Вместе с тем, Ракам сегодня полезно услышать критику. Отнеситесь к ней серьезно.

Лев

Сегодня благоприятный день для покупок, начала ремонта, планирования отпуска. Вы долго и упорно шли к своей мечте — она уже скоро станет реальностью, нужно еще чуть-чуть подождать. Ну а чтобы поднять себе настроение — не экономьте.

Дева

День, когда нужно принимать самые серьезные решения, касающиеся вашей профессиональной сферы. В личной жизни тоже могут ждать сюрпризы — не бойтесь перемен, просто прислушайтесь к тому, что говорит вам интуиция.

Весы

Весам сегодня придется отстаивать свое мнение — это будет не просто, но не отступайте. Высокий риск конфликта с окружающими, лучше контролировать свои эмоции и не давать им волю.

Скорпион

Возможно вам придется обратиться за помощью к людям, которые уже помогли вам раньше. В этот раз они также не откажут. Но помните — все зависит не от других, а именно от вас. Поэтому приступайте к работе и действуйте в своих интересах.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно найти баланс между работой и личной жизнью. Не избегайте откровенных разговоров с близкими людьми, не бойтесь отстаивать свое мнение — даже если это приведет к конфликту.

Козерог

Сегодня лучше избегать больших и шумных компаний, громких мероприятий. Идеально для вас будет провести время в одиночестве, занимаясь любимым делом или уделяя время хобби. Вечером хорошо прогуляться на свежем воздухе и откровенно поговорить с любимым человеком.

Водолей

Обращайте внимание на знаки, которые посылает вам подсознание — у них подсказка как поступить правильно. Если случайно вы обидели родного человека — попросите прощения, сегодня у вас есть шанс помириться.

Рыбы

Сегодня вам предстоит самостоятельно решать ряд задач, которые, как вам казалось, вы решать не должны. Не бойтесь взять на себя дополнительные обязательства. Это поможет вам стать сильнее и уверенней в себе.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ