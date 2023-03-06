Уникайте конфліктів і відпускайте образи. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 березня 2023 року

День, коли потрібно ухвалювати найсерйозніші рішення щодо вашої професійної сфери.

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Овен

Не варто ігнорувати людину, яка захоче вибачитися за нанесену раніше образу: якою б сильною вона не була, дайте їй шанс розкаятися, а себе звільніть від моральної тяжкості, що пов'язана з нею.

Телець

Можливо, у вас виникне бажання відновити спілкування з колишнім партнером. І саме ця розмова наштовхне вас на вирішення складної теперішньої проблеми. Будьте вдячні минулому.

Близнюки

Високий ризик конфліктів із навколишніми. Постарайтеся не дратуватися через дрібниці та не дорікати партнеру. На роботі також найкраще більше мовчати та слухати.

Рак

Не варто сьогодні навіть намагатися з'ясовувати стосунки з будь-ким — всі спроби закінчуватися сваркою і конструктивної розмови не вийде. Водночас Ракам сьогодні корисно почути критику. Поставтеся до неї серйозно.

Лев

Сьогодні є сприятливий день для покупок, початку ремонту, планування відпустки. Ви довго і наполегливо йшли до своєї мрії — вона вже скоро стане реальністю, треба ще трохи почекати. Ну а щоб підняти собі настрій – не заощаджуйте.

Діва

День, коли потрібно ухвалювати найсерйозніші рішення щодо вашої професійної сфери. В особистому житті теж можуть чекати сюрпризи — не бійтеся змін, просто прислухайтеся до того, що каже вам інтуїція.

Терези

Терезам сьогодні доведеться відстоювати свою думку — це буде не просто, але не відступайте. Високий ризик конфлікту з навколишніми, краще контролювати свої емоції та не давати їм волю.

Скорпіон

Можливо, вам доведеться звернутися за допомогою до людей, які вже допомогли вам раніше. Цього разу вони також не відмовлять. Але пам'ятаєте все залежить не від інших, а саме від вас. Тому беріться до роботи та дійте у своїх інтересах.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям потрібно знайти баланс між роботою та особистим життям. Не уникайте відвертих розмов із близькими людьми, не бійтеся відстоювати свою думку навіть якщо це призведе до конфлікту.

Козеріг

Сьогодні краще уникати великих і гучних компаній, гучних заходів. Ідеально для вас буде провести час на самоті, займаючись улюбленою справою або приділяючи час хобі. Увечері добре прогулятися на свіжому повітрі та відверто поговорити з коханою людиною.

Водолій

Звертайте увагу на знаки, які надсилає вам підсвідомість — у них підказка як вчинити правильно. Якщо випадково ви образили рідну людину — вибачтеся, сьогодні у вас є шанс помиритися.

Риби

Сьогодні вам потрібно самостійно вирішувати низку завдань, які, як вам здавалося, ви вирішувати не повинні. Не бійтеся взяти на себе додаткові зобов'язання. Це допоможе вам стати сильнішими та впевненішими в собі.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ