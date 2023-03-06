7 марта 2023 года - первое весеннее полнолуние: что можно и нельзя делать в это время?

Первое весеннее полнолуние в этом году наступит 7 марта в знаке Дева в 14:43 по киевскому времени. В это время Луна набирает максимальную силу, ее влияние на человека многократно увеличивается.

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Наблюдать полнолуние можно 6,7 и 8 марта. Примечательно, что у полнолуния в этом марте есть свои особенности.

Особенности этого полнолуния:

Дева отвечает за порядок и стабильность в нашей жизни. Поэтому важно в эти дни разобраться с негативными мыслями и эмоциями, постараться их трансформировать в позитивные. Также полезно будет навести порядок в доме, на рабочем столе, в документах. Полнолуние будет способствовать этому. Но у этого порядка есть и другая сторона: в это время нельзя становиться чересчур требовательным, следует быть более терпимым к несовершенствам жизни, нужно довериться ей и позволить всему течь своим руслом.

Что можно делать в полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей

помириться с тем, с кем состоите в ссоре, попытаться понять друг друга;

мыслить позитивно, отказаться от чувства вины;

посвятить время уходу за телом, начать похудение, медитации.

Чего нельзя делать на полнолуние:

конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;

начинать новые дела, проекты, планировать будущее;

заниматься тяжелым физическим трудом, перегружать организм;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

покупать недвижимость, автомобили;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ