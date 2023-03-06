7 марта 2023 года - первое весеннее полнолуние: что можно и нельзя делать в это время?
Первое весеннее полнолуние в этом году наступит 7 марта в знаке Дева в 14:43 по киевскому времени. В это время Луна набирает максимальную силу, ее влияние на человека многократно увеличивается.
Наблюдать полнолуние можно 6,7 и 8 марта. Примечательно, что у полнолуния в этом марте есть свои особенности.
Особенности этого полнолуния:
Дева отвечает за порядок и стабильность в нашей жизни. Поэтому важно в эти дни разобраться с негативными мыслями и эмоциями, постараться их трансформировать в позитивные. Также полезно будет навести порядок в доме, на рабочем столе, в документах. Полнолуние будет способствовать этому. Но у этого порядка есть и другая сторона: в это время нельзя становиться чересчур требовательным, следует быть более терпимым к несовершенствам жизни, нужно довериться ей и позволить всему течь своим руслом.
Что можно делать в полнолуние:
- делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей
- помириться с тем, с кем состоите в ссоре, попытаться понять друг друга;
- мыслить позитивно, отказаться от чувства вины;
- посвятить время уходу за телом, начать похудение, медитации.
Чего нельзя делать на полнолуние:
- конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
- начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
- заниматься тяжелым физическим трудом, перегружать организм;
- брать деньги в долг, оформлять кредиты;
- покупать недвижимость, автомобили;
- поддаваться печали и негативным мыслям;
- употреблять алкоголь, тяжелую пищу.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ